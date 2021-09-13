Головний колір 2022 року: у чому зустрічати Новий рік Тигра

Найкращі кольори для зустрічі Нового року 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Символом Нового року-2022 за східним гороскопом, буде Чорний Водяний Тигр .
Свято наступить ще не скоро, але людей поступово починають цікавити питання, яким буде головний колір у прийдешнього року , в чому зустрічати Новий рік-2022, які кольори переважні в одязі, сервіровці столу, прикрашанні інтер'єру та оформленні свята, щоб задобрити символ року і привернути до себе удачу.
У чому зустрічати Новий рік-2022
Які ж кольору на Новий рік-2022 варто вибрати? Багато хто вірить, що саме від цього багато в чому залежатиме доброзичливість символу року , його поблажливість, опіка та підтримка протягом усіх 12 місяців, удача і процвітання.
І навпаки – невірно обраний колір на Новий рік може неабияк зіпсувати і саме свято, і весь наступний рік.
Згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, мощі , справедливості і благородства. За своєю природою це хижак і мисливець, жертвами якого стають слабкі і повільні представники суспільства. Він цінує швидкість і грацію, не позбавлений почуття прекрасного і прагнення шику.
А стихія Води пом'якшує запальність Тигра і робить цю тварину більш м'якою, комунікабельною і відкритою.
Водяному Тигру симпатичні кольори :
- класичний чорний,
- всі відтінки синього і блакитного,
- бірюза,
- білий,
- сірий.
Якщо синій вам не пасує, для зустрічі Нового 2022 року можна вибрати поєднання суто тигрових кольорів :
- чорний,
- білий,
- помаранчевий,
- золотистий,
- пісочний,
- коричневий,
- жовтий.
Також бажано, щоб у вбранні були присутні елементи смужки .
Доречними будуть прикраси, що символізують стихію Води : метал, перли, камені, хвилеподібні візерунки, зображення риб, морських зірок та інших мешканців глибин.
У чому не можна зустрічати Новий рік Тигра
Несприятливими в Новому 2022 році будуть яскраві штучні неонові відтінки . Також Тигру навряд чи сподобається фіолетовий.
Дивіться відео про Україну, яка дивує:
Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.