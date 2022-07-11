Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака: день бодрости

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Сегодняшний понедельник, 11 июля , станет днем оздоровления и омоложения. Астрологи обращают внимание на то, что в эти лунные сутки полезно заняться собственным здоровьем.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 июля для Овнов: вы переоценили свои возможности, а ваши партнеры могут не сдержать данные обязательства. Вам лучше отнестись к этому философски: все, что ни делается – все к лучшему.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Тельцов: этот день будет благоприятным для вас во всех сферах. Если бы не вы и не проявленная вами инициатива, люди не нашли бы общего языка и не объединились бы вокруг одной идеи.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Близнецов: в этот день вы будете полны сил и энергии, которых хватит на десятерых. Так что, будьте уверены, это поможет вам одновременно решить несколько важных и сложных задач.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 июля для Раков: вас вдруг осенит мысль, что пора отойти от надоевшей рутины. Найдите свободное время, чтобы хоть несколько часов посвятить творческой работе. В вас проснется вдохновение.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Львов: сегодняшний день не подходит для дальних поездок и командировок. Также не делайте опрометчивых шагов. Вам придется решать возникшие финансовые вопросы.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Дев: ваша интуиция может вас же и подвести. Лучше прислушайтесь к чужим советам, даже если они покажутся странными. Но не игнорируйте сигналы своего организма – возможны проблемы.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Весов: постарайтесь не нагнетать обстановку с самого первого дня недели и избегать конфликтов с начальством и коллегами, чтобы никому не испортить настроение на весь рабочий день.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 11 июля для Скорпионов: звезды рекомендуют проявить осмотрительность, совершая серьезные сделки. Ваша излишняя доверчивость сегодня может сделать вас легкой жертвой мошенников.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Стрельцов: сегодня велика вероятность возникновения конфликта в разговоре с оппонентами. Постарайтесь обуздать свои негативные эмоции, а ценные идеи держите при себе.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Козерогов: не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем может вам очень пригодиться в бизнесе. Ваша собранность и внимательность позволит вам рассчитывать на выгоду.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Водолеев: вам лучше не принимать участия в чужих спорах, потому что ваша репутация может пострадать из-за чужих разногласий во мнениях. А своего вы почему-то не выработали.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июля для Рыб: вас ждет удачный день, который хорошо подходит, чтобы начать оздоровление организма. К примеру, сядьте на диету или начните бегать. Будьте аккуратнее с бытовыми приборами.

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