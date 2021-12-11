Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 12 декабря 2021 года. Постарайтесь не поддаться на соблазны, которыми будет наполнен день, и тогда ваш выходной пройдет прекрасно.
Гороскоп на 12 декабря для Овна
Настройтесь на позитив, чтобы не быть слишком уязвимыми, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону. И не бросаетесь в крайности из-за желания лучше проявить себя, чтобы это не отразилось на отношениях с близкими.
Гороскоп на 12 декабря для Тельца
Ваши переживания абсолютно беспочвенны, и вы сами это увидите. Можете смело начинать задуманное дело – вы с ним справитесь. День отлично подходит для развлечений, не требующих особых усилий и энергии.
Гороскоп на 12 декабря для Близнецов
Вас ждет прекрасный во всех отношениях выходной – просто отдыхайте. Не торопитесь окончательно высказывать собственное мнение, потому что оно может поменяться несколько раз в течение дня.
Гороскоп на 12 декабря для Рака
Все изменения будут только на пользу. Поэтому подумайте хорошенько, что именно вы хотите улучшить, принимайтесь за дело, и у вас все получится. Вы будете пребывать в отличной форме и настроении.
Гороскоп на 12 декабря для Льва
Ваши амбиции будут продвигать вас вперед. Вы заслужили комплименты, так что не вздумайте отмахиваться от них. А если будете продолжать в том же духе, то получите признание и овации, но лучше сделать паузу.
Гороскоп на 12 декабря для Девы
Даже если в этот день что-то получится не так, как вы себе представляли, это не повод для расстройства. Смените пластинку и попробуйте реализовать себя в чем-то другом. Тем более, вас ждет поддержка.
Гороскоп на 12 декабря для Весов
Ничто не должно помешать исполнению ваших желаний. Но это не значит, что они воплотятся сами собой – вам придется приложить усилия. Вот только времени на внедрение всех ваших планов будет маловато.
Гороскоп на 12 декабря для Скорпиона
Вы можете позволить себе немного отступить от общепринятых норм поведения. Ваши окружающие слишком назойливы – если не хотите испортить с ними отношения, лучше скройтесь на какое-то время.
Гороскоп на 12 декабря для Стрельца
Радушный прием вам обеспечен, куда бы вы ни пришли. Но не стоит слишком рассчитывать на поддержку окружающих. Когда речь заходит о деньгах, важно думать и взвешивать все обстоятельства.
Гороскоп на 12 декабря для Козерога
Продумайте заранее, как вы хотите провести нынешний день. У вас накопилось столько энергии, что ее срочно нужно куда-то потратить. Будьте осмотрительны – вам могут напомнить ваши слова и попросить соответствовать.
Гороскоп на 12 декабря для Водолея
Вы будете склонны впадать в крайности, поэтому можете немного удалиться от реальности. Но если хотите рискнуть, то в этот день вы можете себе это позволить. Только потом не удивляйтесь тому, куда вас занесло.
Гороскоп на 12 декабря для Рыб
Иногда лучше промолчать, чем проговориться, а тем более выдать чужую тайну. Удача будет сопровождать вас до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Набирайтесь впечатлений, эмоций и сил на неделю вперед.
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