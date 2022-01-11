Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 12 января 2022 года. Это будет достаточно сильный день в энергетическом плане, когда следует держать эмоции под контролем.
Гороскоп на 12 января для Овна
Не начинайте новых дел, если вы еще не завершили начатые ранее. В противном случае ваши долги и хвосты не дадут вам двигаться дальше в нужном для вас направлении. Поберегите горло от переохлаждения.
Гороскоп на 12 января для Тельца
Ваша работа и предложения будут по достоинству оценены руководством. Воспользуйтесь этим шансом – вы можете продвинуться по карьерной лестнице. А ваша интуиция поможет сгладить неприятности.
Гороскоп на 12 января для Близнецов
Способность к сочувствию отнимет немало времени и жизненных сил, но зато позволит вам лучше понимать других. Вы можете помочь близким людям разобраться в желаниях и переживаниях. Так что действуйте.
Гороскоп на 12 января для Рака
Следите за собой, потому что ваша излишняя разговорчивость сыграет не в вашу пользу. Вы рискуете запутаться в словах и потерять тему беседы, а это в конечном итоге плохо отразится на вашем имидже.
Гороскоп на 12 января для Льва
Настаивать на своем мнении – неблагодарная работа и пустая трата времени. Вас услышат, но вряд ли прислушаются и станут выполнять ваши рекомендации. Просто смиритесь с этим, ваше время еще придет.
Гороскоп на 12 января для Девы
Вы создали некоторую идеализированную картинку, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Откройте, наконец, глаза: мир не совсем такой, каким бы вам хотелось его увидеть.
Гороскоп на 12 января для Весов
Этот день обещает быть неспокойным. Вам некогда будет скучать, да и спокойно планировать дела не получится. Позаботьтесь о том, чтобы выделить хотя бы несколько часов на отдых – он будет вам необходим.
Гороскоп на 12 января для Скорпиона
День будет непростым. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше обратитесь к юристу, но не занимайтесь самодеятельностью. Поддержку вы сможете найти в кругу семьи или у друзей – в зависимости от ситуации.
Гороскоп на 12 января для Стрельца
Будет совершенно бессмысленно погружаться в какие-то домашние дела. Все ваше свободное время без остатка поглотят рабочие дела. Поэтому предложите семье заняться чем-нибудь полезным без вас.
Гороскоп на 12 января для Козерога
Вы ставите сложно выполнимые или вообще нереальные задачи, поэтому не можете довести начатое до конца. Не мучайтесь, возьмитесь за что-то более простое. А затем дело пойдет легче по нарастающей.
Гороскоп на 12 января для Водолея
Займитесь устройством своей личной жизни. В последнее время вы сделали столько глупостей, что самое время их исправлять и налаживать отношения с любимыми людьми. Еще не все потеряно.
Гороскоп на 12 января для Рыб
Если вы сумеете держать язык за зубами и никому не рассказывать о своих намерениях – тогда у вас появится возможность воплотить их в жизнь. Заодно лучше промолчать и не выдавать чужие тайны.
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