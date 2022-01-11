Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 12 января 2022 года. Это будет достаточно сильный день в энергетическом плане, когда следует держать эмоции под контролем.

Гороскоп на 12 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Не начинайте новых дел, если вы еще не завершили начатые ранее. В противном случае ваши долги и хвосты не дадут вам двигаться дальше в нужном для вас направлении. Поберегите горло от переохлаждения.

Гороскоп на 12 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваша работа и предложения будут по достоинству оценены руководством. Воспользуйтесь этим шансом – вы можете продвинуться по карьерной лестнице. А ваша интуиция поможет сгладить неприятности.

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Гороскоп на 12 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Способность к сочувствию отнимет немало времени и жизненных сил, но зато позволит вам лучше понимать других. Вы можете помочь близким людям разобраться в желаниях и переживаниях. Так что действуйте.

Гороскоп на 12 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Следите за собой, потому что ваша излишняя разговорчивость сыграет не в вашу пользу. Вы рискуете запутаться в словах и потерять тему беседы, а это в конечном итоге плохо отразится на вашем имидже.

Гороскоп на 12 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Настаивать на своем мнении – неблагодарная работа и пустая трата времени. Вас услышат, но вряд ли прислушаются и станут выполнять ваши рекомендации. Просто смиритесь с этим, ваше время еще придет.

Гороскоп на 12 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы создали некоторую идеализированную картинку, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Откройте, наконец, глаза: мир не совсем такой, каким бы вам хотелось его увидеть.

Гороскоп на 12 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Этот день обещает быть неспокойным. Вам некогда будет скучать, да и спокойно планировать дела не получится. Позаботьтесь о том, чтобы выделить хотя бы несколько часов на отдых – он будет вам необходим.

Гороскоп на 12 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

День будет непростым. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше обратитесь к юристу, но не занимайтесь самодеятельностью. Поддержку вы сможете найти в кругу семьи или у друзей – в зависимости от ситуации.

Гороскоп на 12 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Будет совершенно бессмысленно погружаться в какие-то домашние дела. Все ваше свободное время без остатка поглотят рабочие дела. Поэтому предложите семье заняться чем-нибудь полезным без вас.

Гороскоп на 12 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы ставите сложно выполнимые или вообще нереальные задачи, поэтому не можете довести начатое до конца. Не мучайтесь, возьмитесь за что-то более простое. А затем дело пойдет легче по нарастающей.

Гороскоп на 12 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Займитесь устройством своей личной жизни. В последнее время вы сделали столько глупостей, что самое время их исправлять и налаживать отношения с любимыми людьми. Еще не все потеряно.

Гороскоп на 12 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Если вы сумеете держать язык за зубами и никому не рассказывать о своих намерениях – тогда у вас появится возможность воплотить их в жизнь. Заодно лучше промолчать и не выдавать чужие тайны.

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