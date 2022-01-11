Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 12 січня 2022 року. Енергетично це буде доволі сильний день, коли слід тримати емоції під контролем.

Гороскоп на 12 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Не починайте нових справ, якщо ви ще не завершили розпочаті раніше. А якщо ні, то ваші борги і хвости не дадуть просуватися далі в потрібному для вас напрямку. Побережіть горло від переохолодження.

Гороскоп на 12 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ваша робота та пропозиції будуть гідно оцінені керівництвом. Скористайтеся цим шансом – ви можете просунутися кар'єрними сходами. А ваша інтуїція допоможе згладити неприємності.

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Гороскоп на 12 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Здатність до співчуття забере чимало часу та життєвих сил, зате допоможе вам краще розуміти інших. Ви можете допомогти близьким людям розібратися у бажаннях та переживаннях. Тож дійте.

Гороскоп на 12 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Стежте за собою, тому що ваша зайва балакучість зіграє не на вашу користь. Ви ризикуєте заплутатися в словах і втратити тему бесіди, а це зрештою погано позначиться на вашому іміджі.

Гороскоп на 12 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Наполягати на своїй думці – невдячна робота та марнування часу. Вас почують, але навряд чи прислухаються і виконуватимуть ваші рекомендації. Просто змиріться із цим, ваш час іще прийде.

Гороскоп на 12 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви створили якусь ідеалізовану картинку, яка має відображати реальну суть вашого партнера. Розплющте, нарешті, очі: світ не зовсім такий, яким би вам хотілося його побачити.

Гороскоп на 12 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цей день обіцяє бути неспокійним. Вам ніколи нудьгувати, та й спокійно планувати справи не вдасться. Подбайте про те, щоб виділити хоча б кілька годин на відпочинок – він буде вам необхідний.

Гороскоп на 12 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

День буде непростим. Якщо у вас є якісь сумніви, краще зверніться до юриста, але не займайтеся самодіяльністю. Підтримку ви зможете знайти у родинному колі або у друзів – залежно від ситуації.

Гороскоп на 12 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Безглуздо занурюватися в домашні справи. Весь ваш вільний час без залишку поглине робота. Тому запропонуйте сім'ї зайнятися чимось корисним без вас.

Гороскоп на 12 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви ставите складні або взагалі нереальні завдання, тому не можете довести почате до кінця. Не переймайтеся, візьміться за щось просте. А потім справа піде чимдалі легше.

Гороскоп на 12 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Займіться своїм особистим життям. Останнім часом ви наробили стільки дурниць, що саме час їх виправляти та налагоджувати стосунки з коханими людьми. Ще не все втрачено.

Гороскоп на 12 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви зможете тримати язик за зубами і нікому не розповідати про свої наміри, тоді у вас з'явиться можливість втілити їх у життя. Заодно краще промовчати й не видавати чужих таємниць.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.