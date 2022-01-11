Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 12 січня 2022 року. Енергетично це буде доволі сильний день, коли слід тримати емоції під контролем.
Гороскоп на 12 січня для Овна
Не починайте нових справ, якщо ви ще не завершили розпочаті раніше. А якщо ні, то ваші борги і хвости не дадуть просуватися далі в потрібному для вас напрямку. Побережіть горло від переохолодження.
Гороскоп на 12 січня для Тельця
Ваша робота та пропозиції будуть гідно оцінені керівництвом. Скористайтеся цим шансом – ви можете просунутися кар'єрними сходами. А ваша інтуїція допоможе згладити неприємності.
Гороскоп на 12 січня для Близнят
Здатність до співчуття забере чимало часу та життєвих сил, зате допоможе вам краще розуміти інших. Ви можете допомогти близьким людям розібратися у бажаннях та переживаннях. Тож дійте.
Гороскоп на 12 січня для Рака
Стежте за собою, тому що ваша зайва балакучість зіграє не на вашу користь. Ви ризикуєте заплутатися в словах і втратити тему бесіди, а це зрештою погано позначиться на вашому іміджі.
Гороскоп на 12 січня для Лева
Наполягати на своїй думці – невдячна робота та марнування часу. Вас почують, але навряд чи прислухаються і виконуватимуть ваші рекомендації. Просто змиріться із цим, ваш час іще прийде.
Гороскоп на 12 січня для Діви
Ви створили якусь ідеалізовану картинку, яка має відображати реальну суть вашого партнера. Розплющте, нарешті, очі: світ не зовсім такий, яким би вам хотілося його побачити.
Гороскоп на 12 січня для Терезів
Цей день обіцяє бути неспокійним. Вам ніколи нудьгувати, та й спокійно планувати справи не вдасться. Подбайте про те, щоб виділити хоча б кілька годин на відпочинок – він буде вам необхідний.
Гороскоп на 12 січня для Скорпіона
День буде непростим. Якщо у вас є якісь сумніви, краще зверніться до юриста, але не займайтеся самодіяльністю. Підтримку ви зможете знайти у родинному колі або у друзів – залежно від ситуації.
Гороскоп на 12 січня для Стрільця
Безглуздо занурюватися в домашні справи. Весь ваш вільний час без залишку поглине робота. Тому запропонуйте сім'ї зайнятися чимось корисним без вас.
Гороскоп на 12 січня для Козорога
Ви ставите складні або взагалі нереальні завдання, тому не можете довести почате до кінця. Не переймайтеся, візьміться за щось просте. А потім справа піде чимдалі легше.
Гороскоп на 12 січня для Водолія
Займіться своїм особистим життям. Останнім часом ви наробили стільки дурниць, що саме час їх виправляти та налагоджувати стосунки з коханими людьми. Ще не все втрачено.
Гороскоп на 12 січня для Риб
Якщо ви зможете тримати язик за зубами і нікому не розповідати про свої наміри, тоді у вас з'явиться можливість втілити їх у життя. Заодно краще промовчати й не видавати чужих таємниць.
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