Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 13 января 2022 года. Наступает период проявления вдумчивости, сопереживания и милосердия по отношению к окружающим людям.

Гороскоп на 13 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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В погоне за правдой вы можете наломать немало дров. Кто-то переосмыслит свое поведение и станет лучше, а кто-то просто обидится на вас. Чтобы не нажить себе врагов, старайтесь выбирать выражения.

Гороскоп на 13 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Закройте глаза на все посторонние проблемы, кроме своих собственных. В последнее время вы и так достаточно много внимания уделяли другим. Настал момент хоть немного позаботиться о себе.

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Гороскоп на 13 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы можете стать счастливым обладателем креативной идеи, которую вам подбросят извне или же вы сгенерируете ее самостоятельно. Постарайтесь незамедлительно привести ее в исполнение – не пожалеете.

Гороскоп на 13 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Наступает подходящий день для перемен. Если не можете придумать ничего сногсшибательного – измените хотя бы прическу. Но лучше все-таки решиться на что-то более глобальное, чем банальная смена имиджа.

Гороскоп на 13 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Времени на раздумья у вас было предостаточно. Теперь пришел черед для серьезных шагов и действий. Но не стоит проявлять чрезмерное усердие и агрессию. Делайте все не спеша и четко по плану.

Гороскоп на 13 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На память полагаться не стоит. Лучше все фиксировать, иначе придется несколько раз переделывать одну и ту же работу. Вам будет полезно ваше красноречие, чтобы убедить коллег в своей значимости.

Гороскоп на 13 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

То, что еще недавно казалось вам правильным, на этот раз может вызвать серьезные сомнения. Возможно, это даже к лучшему – у вас появится шанс еще раз все обдумать и взвесить, прежде чем действовать.

Гороскоп на 13 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Чем бы вы ни занимались в этот день, ваша работа пойдет на пользу вам и окружающим. Осталось только определиться с достойным занятием – какое именно дело вам следует выполнять.

Гороскоп на 13 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вам не стоит менять привычную схему действий. Новаторства и начинания не для вас, лучше работайте по старинке. Также не нужно менять привычную дорогу на работу и назад. Не рискуйте понапрасну.

Гороскоп на 13 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Что-то или кто-то может вас расстроить в этот день. Вам придется либо помогать решать проблемы, либо утешать друга. Постарайтесь вызвать его откровенный разговор, но и сами оставайтесь искренними.

Гороскоп на 13 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Можете приниматься за любые, даже самые сложные дела, но только если вы ощущаете в себе достаточный запас сил. В противном случае к концу дня вы будете чувствовать себя, как выжатый лимон.

Гороскоп на 13 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Если к вам пришла какая-то сногсшибательная новость, не спешите нею делиться с коллегами. Начните издалека, с чего-то маловажного, а уже затем можете огорошить информацией окружающих людей.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.