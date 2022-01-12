Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 13 січня 2022 року. Настає період прояву вдумливості, співпереживання та милосердя стосовно оточуючих людей.

Гороскоп на 13 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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У гонитві за правдою ви можете наламати чимало дров. Хтось переосмислить свою поведінку і стане кращим, а хтось просто образиться на вас. Щоб не нажити собі ворогів, намагайтеся вибирати вирази.

Гороскоп на 13 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Заплющте очі на всі сторонні проблеми, крім своїх власних. Останнім часом ви і так багато уваги приділяли іншим. Настав момент хоч трохи подбати про себе.

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Гороскоп на 13 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви можете стати щасливим володарем креативної ідеї, яку вам підкинуть ззовні або ви згенеруєте її самостійно. Постарайтеся негайно виконати її – не пошкодуєте.

Гороскоп на 13 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Настає слушний день для змін. Якщо не можете придумати нічого надзвичайного – змініть хоча б зачіску. Але краще все ж таки зважитися на щось глобальніше, ніж банальна зміна іміджу.

Гороскоп на 13 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Часу на роздуми у вас було достатньо. Тепер настала черга для серйозних кроків і дій. Але не варто проявляти надмірну старанність та агресію. Робіть все, не поспішаючи і чітко за планом.

Гороскоп на 13 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

На пам'ять покладатися не варто. Краще все фіксувати, інакше доведеться кілька разів переробляти одну й ту саму роботу. Вам буде корисним ваше красномовство, щоб переконати колег у своїй значущості.

Гороскоп на 13 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Те, що іще недавно здавалося вам правильним, цього разу може спричинити серйозні сумніви. Можливо, це навіть на краще – у вас з'явиться шанс іще раз усе обміркувати та зважити, перш ніж діяти.

Гороскоп на 13 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Чим би ви не займалися цього дня – ваша робота піде на користь вам та оточуючим. Залишилося тільки визначитися з гідним заняттям – яку саме справу слід виконувати.

Гороскоп на 13 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вам не варто змінювати звичну схему дій. Новаторства та починання не для вас, краще працюйте по-старому. Також не потрібно міняти звичну дорогу на роботу і назад. Не ризикуйте марно.

Гороскоп на 13 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Щось або хтось може вас засмутити в цей день. Вам доведеться або допомагати вирішувати проблеми, або втішати друга. Намагайтеся викликати його відверту розмову – але й самі залишайтеся щирими.

Гороскоп на 13 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Можете братися за будь-які, навіть найскладніші, справи, але якщо ви відчуваєте у собі достатній запас сил. В іншому випадку до кінця дня ви почуватиметеся виснаженими, як вичавлений лимон.

Гороскоп на 13 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Якщо до вас прийшла якась надзвичайна новина, не поспішайте нею ділитися з колегами. Почніть здалеку, із чогось маловажного, а вже потім можете приголомшити інформацією людей.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.