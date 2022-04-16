Гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака: день гармонии и спокойствия

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В этот лунный день, который придет в субботу, 16 апреля , у многих людей возникнет ощущение гармонии и единения внутреннего мира с внешним. Видимо, скажется сегодняшнее полнолуние, принося свет, чистоту и спокойствие.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 апреля для Овнов: учитесь слушать собеседника: часто самая простая беседа способна разрешить чуть ли не мировые проблемы. Вы успеете переделать столько дел, что не поверите в свою работоспособность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 16 апреля для Тельцов: иногда ради общего блага можно не обращать внимания на критику окружающих, когда они вас не понимают. Зато у вас есть все шансы получить солидную прибыль. Распорядитесь нею правильно.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 апреля для Близнецов: день принесет противодействие и конфликтную ситуацию. Придется постоять за себя, чтобы защитить свое мнение. Вам пригодится опыт прошлых лет – поделитесь своими знаниями.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 апреля для Раков: найдите время, чтобы заняться обновлением собственного имиджа. Лучше торопиться медленно, вдумчиво взвешивая свои шаги. Не переживайте, так вы больше успеете сделать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 16 апреля для Львов: если вы ощущаете в себе силы что-то менять и можете предложить идеи для улучшения – применяйте это на практике. Подходящее время, чтобы попрощаться с изжившими себя вещами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 апреля для Дев: придется отвлечься от насущных дел на состояние своего здоровья, которое попросит внимания к себе. Вам пытаются поставить палки в колеса, поэтому проверяйте пути для безопасного отступления.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 апреля для Весов: у вас удачно пройдут запланированные дела, как по домашним вопросам, так и с развлекательной целью. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и развивайте в себе творческое начало.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 16 апреля для Скорпионов: день благоприятно провести в уединении и погружении в себя. Это период восстановления и накопления сил. Но если вы нуждаетесь в поддержке, не стесняйтесь попросить помощи.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 16 апреля для Стрельцов: прислушивайтесь к чужому мнению, потому что в этот день у вас вряд ли получится решить проблему без посторонней помощи. Не упустите и воспользуйтесь предоставленным шансом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 апреля для Козерогов: вам придется примирить людей, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы. Не стоит хвататься за все дела одновременно доведите их до логического конца.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 16 апреля для Водолеев: ваше самочувствие обусловлено, скорее, психологическим состоянием, а не реальными проблемами со здоровьем. Звезды рекомендуют прислушиваться к чужим умным мыслям и советам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 апреля для Рыб: не стоит замахиваться на кардинальные действия, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно. Если вы чего-то боитесь, лучше сразу же честно себе в этом признаться.

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