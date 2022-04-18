Гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака: вы удивитесь своим способностям

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Понедельник, 18 апреля , по мнению астрологов – это лунные сутки, когда проявляется внутренняя сущность людей. В этот период можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания и удивиться увиденному там.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 апреля для Овнов: не встревайте без приглашения в чужую жизнь и проблемы. Вместо этого разберитесь со своими. Если вы испытываете финансовые затруднения, не бойтесь обратиться за помощью к друзьям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 апреля для Тельцов: вас ждет день экспериментов. Если вы не будете бояться, то останетесь довольны. Однако вам стоит внимательно отнестись к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 апреля для Близнецов: день предполагает обман или какой-то подвох. Проявите скрупулезность и терпеливость, занимаясь работой. Но знайте, уступая в малом, вы приобретете гораздо большее.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 апреля для Раков: вам предстоит общение и выяснение отношений. Вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы. А перемены во внешности, как магнитом, подтянут к вам самоуверенность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 18 апреля для Львов: вас догонят вопросы и задачи, откладывать которые дальше некуда. Лучше повернуться к ним лицом. Имейте в виду, что к вам прислушиваются и соглашаются с вашими доводами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 апреля для Дев: сегодня вам захочется обратиться в прошлое. Фотографии и воспоминания принесут ностальгические ощущения. Будьте готовы к проверкам и старайтесь избегать заведомо опасных ситуаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 апреля для Весов: сегодня может стопориться любое начинание. Помните, что ничего не дается просто так. Вам придется всерьез отстаивать свои интересы и даже привлекать единомышленников.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 апреля для Скорпионов: не поддавайтесь на рискованные и авантюрные предложения, какими бы выгодными они вам ни показались. А заодно проанализируйте собственные ошибки.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 18 апреля для Стрельцов: проявите осторожность в общении, особенно если вам пытаются навязать чужое мнение. Зато вам под силу раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 апреля для Козерогов: присмотритесь к окружающим: их действия могут натолкнуть вас на умные мысли. Если вы хотите, чтобы в ответственный момент вас не подвели, постарайтесь и сами сдержать обещание.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 апреля для Водолеев: много энергии уходит на подготовку процесса, а не на его реализацию. Это выбивает из сил больше, чем сама работа. Но пусть вас это не пугает – вы без проблем со всем справитесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 апреля для Рыб: не действуйте четко по инструкции. Если вы найдете нестандартный подход к решению проблемы или рабочего вопроса, то рутина превратится в увлекательный процесс.

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