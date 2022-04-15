Лунный календарь на неделю 18-24 апреля 2022 года

Подробный лунный календарь на середину апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 18-24 апреля 2022 года.
Лунный календарь по дням на неделю 18-24 апреля 2022 года
- 18 апреля, понедельник – 18-й лунный день
Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.
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- 19 апреля, вторник – 19-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.
- 20 апреля, среда – 19-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. Сложный день, когда эмоции и страсти выходят на первый план.
- 21 апреля, четверг – 20-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.
- 22 апреля, пятница – 21-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.
- 23 апреля, суббота – 22-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть в 14:57. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.
- 24 апреля, воскресенье – 23-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый день, когда желательно сдерживать свои эмоции.
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