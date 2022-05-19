Гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака: провокационный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Сегодняшний четверг, 19 мая , астрологи отнесли к непростым лунным суткам, когда желания становятся сильнее человека, подавляют его волю, отключают разум. Важно не поддаваться искушениям и избегать ложных идей.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 19 мая для Овнов: неожиданное знакомство сегодняшнего дня имеют все шансы перерасти в более длительные и серьезные отношения. Только в данном случае будете выбирать не вы, а вас.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Тельцов: постарайтесь не распыляться на все стороны, а сосредоточиться на какой-то определенной задаче. Это поможет отбросить менее актуальные проблемы. И тогда вам хватит сил на все.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Близнецов: воспользуйтесь своим природным обаянием и шармом, чтобы достичь желаемого. В разговоре с собеседниками не упускайте важные детали – они могут оказаться решающими.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 19 мая для Раков: если вы не будете топтаться на одном месте, а хоть немного ускоритесь, то сможете решить возникшие проблемы, да еще останется время на приятный релакс.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Львов: сегодня от вашей внимательности зависит успех начатого дела всего коллектива. Вы либо провалите его, либо выйдете победителем. Полезно завести себе ежедневник.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Дев: этот подходящий период для новых многообещающих знакомств и увлекательного общения. Только не доверяйте свои секреты первому встречному – вы же не знаете, что это за человек.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Весов: найдите время, чтобы посвятить его получению и освоению новых знаний. Совсем скоро эти навыки могут вам очень пригодиться. Вы окажетесь в более выгодном положении, чем конкуренты.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 19 мая для Скорпионов: у вас не так уж много времени, чтобы разбрасываться им по пустякам. Постарайтесь на все события реагировать быстро. Обратите внимание на тех, кто рядом – им нужна помощь.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Стрельцов: все, за что вы будете браться в этот день, получится с первого раза и успешно. Так что у вас есть шанс все успеть вовремя и получить за это бонусы. Не тратьте все на капризы.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Козерогов: звезды предрекают, что сегодня вы сможете обойти своих конкурентов. А еще вы одержите победу в сложной и спорной ситуации. Поберегите свое здоровье и нервы.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Водолеев: сегодня важно сохранить хорошее настроение. Постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции – тогда все пройдет гладко, и конфликт будет исчерпан в самом начале.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 мая для Рыб: откажитесь от дальних поездок сегодня, потому что это не слишком подходящий период для путешествий. Будьте внимательны и не пропустите сигналы, которые посылает судьба.

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