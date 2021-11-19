Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 20 ноября 2021 года. После противоречивого дня полнолуния и лунного затмения наконец-то наступит выходной, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

Гороскоп на 20 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Этот день будет одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, поскольку данная ситуация может быть и ненадолго. Даже если погода не очень подходит для прогулок, найдите хоть полчаса и пройдитесь по парку.

Гороскоп на 20 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вам необходимы перемены, причем срочно. Инстинктивно ища что-то новое, вы можете повести себя так, что многие окружающие удивятся. Ваши близкие могут не понять, чего вы от них хотите. Не пытайтесь ничего доказать – это бесполезно.

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Гороскоп на 20 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не спешите сообщить собеседнику ту интересную новость, которой вы владеете. Начните с чего-то маловажного, к примеру, с беседы о погоде. Вскоре вам будет трудно понять причины тех или иных сиюминутных поступков.

Гороскоп на 20 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Прежде чем что-то начать, подумайте о том, какого результата вы желаете достичь. Постарайтесь запастись терпением, не злить себя, не раздражаться без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.

Гороскоп на 20 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не давайте обстоятельствам завладеть собой. Боритесь за свои интересы, тем более что к вечеру все в итоге окажется совсем не плохо. Ждите – скоро к вам выстроится очередь из желающих вашей помощи.

Гороскоп на 20 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Нестандартность и свежесть вашего подхода к надоевшим проблемам будет поражать даже самое смелое воображение. Вот только сил у вас будет недостаточно. Научите своих друзей находить смысл в любых занятиях.

Гороскоп на 20 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Этот день стоит посвятить личным делам. И поменьше говорите о важном – вокруг вас будет много заинтересованных ушей. Какие-то мелочи могут подпортить вам настроение. Не поддавайтесь, в целом судьба к вам благосклонна.

Гороскоп на 20 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Отложите все важные встречи и разговоры на потом – для этого есть будни. Просто отдайтесь в руки отдыха, и грамотный релакс сделает свое дело – вы почувствуете прилив сил и подъем настроения.

Гороскоп на 20 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Информация, которой вы владеете, не совсем отражает действительность. Подождите, и вы узнаете полную картину – тогда и сможете действовать. Вы способны вдохновлять семью на разнообразные подвиги.

Гороскоп на 20 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Дети, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию разнообразных развлечений, вот и займитесь ими. Расслабьтесь и не делайте того, чего вам не хочется – вы можете себе это позволить.

Гороскоп на 20 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы будете востребованы как никогда. Но на всех ваших энергии, сил и времени попросту не хватит. Придется все-таки кому-то отказать. Несмотря ни на что, думайте о хорошем, потому что мысли материальны.

Гороскоп на 20 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы будете не слишком удачливы в делах, так что по возможности отложите их на другой день. Решений, связанных с финансами, лучше вообще не принимать. Зато самое время выдумать что-то новое или скорректировать старые мысли.

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