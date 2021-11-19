Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 20 ноября 2021 года. После противоречивого дня полнолуния и лунного затмения наконец-то наступит выходной, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.
Гороскоп на 20 ноября для Овна
Этот день будет одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, поскольку данная ситуация может быть и ненадолго. Даже если погода не очень подходит для прогулок, найдите хоть полчаса и пройдитесь по парку.
Гороскоп на 20 ноября для Тельца
Вам необходимы перемены, причем срочно. Инстинктивно ища что-то новое, вы можете повести себя так, что многие окружающие удивятся. Ваши близкие могут не понять, чего вы от них хотите. Не пытайтесь ничего доказать – это бесполезно.
Гороскоп на 20 ноября для Близнецов
Не спешите сообщить собеседнику ту интересную новость, которой вы владеете. Начните с чего-то маловажного, к примеру, с беседы о погоде. Вскоре вам будет трудно понять причины тех или иных сиюминутных поступков.
Гороскоп на 20 ноября для Рака
Прежде чем что-то начать, подумайте о том, какого результата вы желаете достичь. Постарайтесь запастись терпением, не злить себя, не раздражаться без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Гороскоп на 20 ноября для Льва
Не давайте обстоятельствам завладеть собой. Боритесь за свои интересы, тем более что к вечеру все в итоге окажется совсем не плохо. Ждите – скоро к вам выстроится очередь из желающих вашей помощи.
Гороскоп на 20 ноября для Девы
Нестандартность и свежесть вашего подхода к надоевшим проблемам будет поражать даже самое смелое воображение. Вот только сил у вас будет недостаточно. Научите своих друзей находить смысл в любых занятиях.
Гороскоп на 20 ноября для Весов
Этот день стоит посвятить личным делам. И поменьше говорите о важном – вокруг вас будет много заинтересованных ушей. Какие-то мелочи могут подпортить вам настроение. Не поддавайтесь, в целом судьба к вам благосклонна.
Гороскоп на 20 ноября для Скорпиона
Отложите все важные встречи и разговоры на потом – для этого есть будни. Просто отдайтесь в руки отдыха, и грамотный релакс сделает свое дело – вы почувствуете прилив сил и подъем настроения.
Гороскоп на 20 ноября для Стрельца
Информация, которой вы владеете, не совсем отражает действительность. Подождите, и вы узнаете полную картину – тогда и сможете действовать. Вы способны вдохновлять семью на разнообразные подвиги.
Гороскоп на 20 ноября для Козерога
Дети, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию разнообразных развлечений, вот и займитесь ими. Расслабьтесь и не делайте того, чего вам не хочется – вы можете себе это позволить.
Гороскоп на 20 ноября для Водолея
Вы будете востребованы как никогда. Но на всех ваших энергии, сил и времени попросту не хватит. Придется все-таки кому-то отказать. Несмотря ни на что, думайте о хорошем, потому что мысли материальны.
Гороскоп на 20 ноября для Рыб
Вы будете не слишком удачливы в делах, так что по возможности отложите их на другой день. Решений, связанных с финансами, лучше вообще не принимать. Зато самое время выдумать что-то новое или скорректировать старые мысли.
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