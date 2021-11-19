Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 20 листопада 2021 року. Після суперечливого дня повні і місячного затемнення нарешті настане вихідний, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.
Гороскоп на 20 листопада для Овна
Цей день буде одним із найвдаліших за останній час. Користуйтеся цим, оскільки така ситуація може бути ненадовго. Навіть якщо погода не дуже підходить для прогулянок, знайдіть хоч півгодини та пройдіться парком.
Гороскоп на 20 листопада для Тельця
Вам потрібні зміни, причому терміново. Інстинктивно шукаючи щось нове, ви можете поводитися так, що оточуючі здивуються. Ваші близькі можуть не зрозуміти, чого ви хочете від них. Не намагайтеся нічого довести – це марно.
Гороскоп на 20 листопада для Близнят
Не поспішайте повідомляти співрозмовнику ту цікаву новину, яку ви маєте. Почніть із чогось неважливого, наприклад, із розмови про погоду. Незабаром вам буде важко зрозуміти причини тих чи інших вчинків.
Гороскоп на 20 листопада для Рака
Перш ніж щось почати, подумайте про те, якого результату ви хочете досягти. Постарайтеся запастися терпінням, не злитися, не дратуватися без особливої необхідності і не давати себе в образу.
Гороскоп на 20 листопада для Лева
Не давайте обставинам заволодіти собою. Боріться за свої інтереси, тим більше що надвечір все врешті виявиться зовсім не погано. Чекайте – скоро до вас вишикується черга з бажаючих вашої допомоги.
Гороскоп на 20 листопада для Діви
Нестандартність і свіжість вашого підходу до проблем, що набридли, буде вражати навіть найсміливішу уяву. Ось тільки сил у вас буде замало. Навчіть своїх друзів знаходити сенс у будь-яких заняттях.
Гороскоп на 20 листопада для Терезів
Цей день варто присвятити особистим справам. І менше говоріть про важливе – навколо вас буде багато зацікавлених вух. Якісь дрібниці можуть зіпсувати вам настрій. Не піддавайтеся, загалом доля до вас прихильна.
Гороскоп на 20 листопада для Скорпіона
Відкладіть усі важливі зустрічі та розмови на потім – для цього існують будні. Просто віддайтеся у руки відпочинку, і грамотний релакс зробить свою справу – ви відчуєте приплив сил і підйом настрою.
Гороскоп на 20 листопада для Стрільця
Інформація, якою ви володієте, не зовсім відображає реальність. Зачекайте, і ви дізнаєтесь про повну картину – тоді й зможете діяти. Ви здатні надихати сім'ю на різноманітні подвиги.
Гороскоп на 20 листопада для Козорога
Діти, на відміну від дорослих, зможуть гідно оцінити ваші зусилля щодо вигадування різноманітних розваг, от і займіться ними. Розслабтеся та не робіть того, чого вам не хочеться – ви можете собі це дозволити.
Гороскоп на 20 листопада для Водолія
Ви будете потрібні як ніколи. Але на всіх вашої енергії, сил і часу просто не вистачить. Доведеться таки комусь відмовити. Незважаючи ні на що, думайте про хороше, бо думки матеріальні.
Гороскоп на 20 листопада для Риб
Вам не надто поталанить у справах, тому по можливості відкладіть їх на інший день. Рішень, пов'язаних із фінансами, краще взагалі не приймати. Зате саме час вигадати щось нове чи скоригувати старі думки.
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