Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака: активный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Астрологи не зря называют активным днем лунные сутки, которые настанут в субботу, 21 мая . В этот день на первый план обычно выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.
Овен
Гороскоп на 21 мая для Овнов: звезды рекомендуют в этот выходной уделить должное внимание своей внешности. Смена имиджа поднимет вам настроение и самооценку. А у окружающих вызовет комплименты.
Телец
Гороскоп на 21 мая для Тельцов: от вас в этот день потребуется терпение. Отнеситесь к своим возможным неудачам философски, даже если все стопорится и валится из рук. Не переживайте, ситуация вскоре изменится.
Близнецы
Гороскоп на 21 мая для Близнецов: отправляйтесь на шопинг – покупки в этот день принесут радость и пользу. Только не теряйте бдительность – важно следить за датой изготовления и сроками продажи.
Рак
Гороскоп на 21 мая для Раков: сегодня подходящее время для построения дальнейших планов. Поговорите со своими домашними, узнайте, чего бы они хотели в ближайшем будущем, и оцените свои силы.
Лев
Гороскоп на 21 мая для Львов: вам будет полезно заняться обновлением своего пространства – это может быть дом или приусадебный участок. Смена интерьера и обстановки будет даваться легко и принесет удовольствие.
Дева
Гороскоп на 21 мая для Дев: не стоит поддаваться на провокации окружающих, потому что настроение испортится у всех. Из любой неприятной ситуации старайтесь выходить с юмором – и у вас все получится.
Весы
Гороскоп на 21 мая для Весов: свой выходной стоит посвятить приятным занятиям или общению с друзьями, чтобы отвлечься от накопившихся за неделю проблем. Вы сами можете придумать сценарий этого дня.
Скорпион
Гороскоп на 21 мая для Скорпионов: сегодняшний день подходит для духовной работы. К примеру, начните бороться со своими недостатками и вредными привычками, и тогда вы победите их, а не они вас.
Стрелец
Гороскоп на 21 мая для Стрельцов: если вас попросят о помощи старшие родственники, не отказывайте им, а проявите участие. Им нужна ваша доброта и внимательность, а вам пригодится их жизненный опыт.
Козерог
Гороскоп на 21 мая для Козерогов: сегодня вам придется заняться домашней работой, даже если не очень хочется. А вот развеяться вам поможет общение со старыми друзьями или просмотр любимого сериала.
Водолей
Гороскоп на 21 мая для Водолеев: можете не рассчитывать на помощь своей семьи – все самоустранятся, потому что у каждого найдутся свои дела. А все хозяйственные вопросы вы будете решать в одиночку.
Рыбы
Гороскоп на 21 мая для Рыб: сегодня обратите внимание на желания своей второй половинки и постарайтесь их выполнить или хотя бы начать. Проявите чуткость, и она вскоре вернется к вам сторицей.
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