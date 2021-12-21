Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 22 декабря 2021 года. Для многих знаков день таит в себе тайны и загадки, решать которые будет непросто.
Гороскоп на 22 декабря для Овна
Если вы в чем-то ошиблись, лучше сразу в этом признаться, чем стараться выкрутиться и запутаться еще больше. Спорить с человеком, у которого в запасе есть железные аргументы, по меньшей мере, неразумно.
Гороскоп на 22 декабря для Тельца
Конечно же, вы в праве распоряжаться собственным временем по своему усмотрению. Но если вы не будете отдавать часть себя собственной семье и оставите все житейские проблемы домашним – ждите претензий.
Гороскоп на 22 декабря для Близнецов
В этот день желательно четко следовать плану, который вы составили накануне. И не отклоняться от намеченных дел, иначе не успеете ничего в срок. Совет извне окажется как нельзя более удачным и дельным.
Гороскоп на 22 декабря для Рака
Вы неожиданно для себя и окружающих сумеете найти новый подход и нестандартное решение проблемы, которая вам порядком надоела. Так что можете собой гордиться – вы этого вполне заслужили.
Гороскоп на 22 декабря для Льва
Если ваша интуиция по какой-то причине откажется работать, лучше не принимать вообще никаких решений, а все ответственные дела отложить на другое время. У вас и так найдется, чем заняться, не правда ли?
Гороскоп на 22 декабря для Девы
Если вы хотите наладить отношения с дорогим вам человеком, не ждите от него инициативы. Лучше спрячьте свою гордость и сделайте, наконец, первый шаг. От этого выиграют все – а вы, в первую очередь.
Гороскоп на 22 декабря для Весов
Очень велика вероятность, что данные вами обещания не будут исполнены. И не важно, по чьей вине и по какой причине – но лучше избежать такой ситуации. Так что не берите на себя повышенных обязательств.
Гороскоп на 22 декабря для Скорпиона
Скорее всего, в коллективе вам будет отведена роль покорного слушателя и утешителя. Не пытайтесь сбежать – вас все равно найдут, но тогда обида возрастет и перекинется на вас. А вам это сейчас не нужно.
Гороскоп на 22 декабря для Стрельца
Держите язык за зубами, иначе вы рискуете заработать репутацию зануды. Если подобная перспектива вас не радует, постарайтесь побольше улыбаться окружающим – это воспримется ими гораздо лучше.
Гороскоп на 22 декабря для Козерога
Кто-то очень заинтересован в ваших наработках и богатом опыте. Так что будьте начеку, особенно с конкурентами, и не разболтайте свои секреты. Лучше примените их на практике и сами заработайте дивиденды.
Гороскоп на 22 декабря для Водолея
В этот день коллектив сыграет важную роль в общем деле. Возможно, каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо. Главное – не ошибиться с лидером.
Гороскоп на 22 декабря для Рыб
Вокруг вас будут происходить самые невероятные события. Но звезды советуют ничему не удивляться. А сам день пройдет легко и приятно. На этой волне отличное настроение сохранится до самого вечера.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.