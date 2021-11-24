Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 25 ноября 2021 года. Этот период станет днем мудрости, стремления к познанию и получения новых знаний, которые пригодятся и сейчас, и в будущем.

Гороскоп на 25 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вам понадобится какой-то стимул или толчок, после которого все пойдет как надо. Начинайте шевелиться сами и не ждите помощи. Если хотите что-то сказать, то говорите искренне, но при этом остерегайтесь обмана извне.

Гороскоп на 25 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не дайте легкому беспорядку перерасти в полный хаос. Вы должны управлять ситуацией, а не она вами. Кто-то захочет контролировать ваши действия, но если вы не хотите с этим мириться, то предпринимайте меры.

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Гороскоп на 25 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Постарайтесь не распространяться о своем прошлом. Это может вызвать ряд вопросов, на которые вы не захотите отвечать. Странно, но вам почему-то будет достаточно сложно выразить свои мысли внятно.

Гороскоп на 25 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы вполне можете внедрить какие-то важные в работе новшества. Они будут восприняты на ура и в коллективе, и у руководства. Постарайтесь разумно расходовать энергию – она вам еще пригодится вечером.

Гороскоп на 25 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Каждая идея, которая придет вам в голову, достойна реализации. Ищите поддержку у единомышленников, а вот самостоятельность и самодеятельность в этот день может вам дорого стоить.

Гороскоп на 25 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Без надежной опоры вы достигнете совсем немногого, опасаясь больно упасть. В этом случае вам придется начинать все сначала, но не факт, что хватит сил.

Гороскоп на 25 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы узнаете чью-то тайну, но при этом старайтесь помалкивать, чтобы вас не заподозрили в не слишком честных действиях. В этом случае день пройдет удачно, и каждый останется при своих интересах.

Гороскоп на 25 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 25 ноября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает легкий и приятный день. Вы сможете замечать радостные мелочи буквально во всем – от работы до общения с близкими людьми. Постарайтесь как можно дольше сохранить это удивительное ощущение.

Гороскоп на 25 ноября для Стрельца

Стрелец (25 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Жажда правды и справедливости может сыграть с вам злую шутку. На вас могут обидеться люди, которые вам доверяют. Но это вовсе не означает, что к вам плохо относятся. Придется разбираться с чужими проблемами

Гороскоп на 25 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Прежде чем жаловаться на судьбу, подумайте, не лучше ли пересидеть этот период в укромном уголке, вместо того, чтобы бегать от одной проблемы к другой. Посоветуйтесь со специалистами, прежде чем принять решение.

Гороскоп на 25 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не сдавайтесь – как только вы опустите руки, появятся новые вопросы, которые, как снежный ком, наслоятся на предыдущие. К рабочим задачам добавятся домашние дела, которые также потребуют времени и участия.

Гороскоп на 25 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день будет предостаточно смешных моментов. Помните, что в каждой ситуации есть две стороны. От вас зависит, что вы в итоге выберете. Но по возможности, старайтесь ничего не оставлять на потом.

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