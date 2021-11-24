Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 25 листопада 2021 року. Цей період стане днем мудрості, прагнення до пізнання й отримання нових знань, які стануть у нагоді і зараз, і в майбутньому.

Гороскоп на 25 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вам знадобиться якийсь стимул чи поштовх, після якого все піде як слід. Починайте рухатися самі і не чекайте допомоги. Якщо хочете щось сказати, то говоріть щиро, але при цьому остерігайтеся обману ззовні.

Гороскоп на 25 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не дайте легкому безладдю перерости в повний хаос. Ви повинні керувати ситуацією, а не вона вами. Хтось захоче контролювати ваші дії, але якщо ви не бажаєте з цим миритися, то вживайте заходів.

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Гороскоп на 25 листопада для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся не говорити про своє минуле. Це може викликати низку питань, на які ви не захочете відповідати. Дивно, але вам чомусь буде доволі складно висловити свої думки виразно.

Гороскоп на 25 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви можете впровадити якісь важливі в роботі нововведення. Вони будуть сприйняті на ура і в колективі, і у керівництва. Постарайтеся розумно витрачати енергію – вона вам знадобиться ввечері.

Гороскоп на 25 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Кожна ідея, яка спаде вам на думку, варта реалізації. Шукайте підтримку у однодумців, а ось самостійність та самодіяльність цього дня може вам дорого коштувати.

Гороскоп на 25 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Сподівайтеся на краще, але не забувайте про страхування. Без надійної опори ви досягнете зовсім небагато, побоюючись боляче впасти. У цьому разі вам доведеться починати все спочатку, але не факт, що вистачить сили.

Гороскоп на 25 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви дізнаєтесь про чиюсь таємницю, але при цьому намагайтеся мовчати, щоб вас не запідозрили в не надто чесних діях. У цьому разі день пройде вдало, і кожен залишиться при своїх інтересах.

Гороскоп на 25 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 25 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас чекає легкий і приємний день. Ви зможете помічати радісні дрібниці буквально у всьому – від роботи до спілкування із близькими людьми. Постарайтеся якнайдовше зберегти це дивовижне відчуття.

Гороскоп на 25 листопада для Стрільця

Стрілець (25 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Жага правди і справедливості може зіграти з вами злий жарт. На вас можуть образитися люди, які вам довіряють. Але це зовсім не означає, що до вас погано ставляться. Доведеться розбиратися з чужими проблемами

Гороскоп на 25 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Перш ніж скаржитися на долю, подумайте, чи не краще пересидіти цей період у затишному куточку замість того, щоб бігати від однієї проблеми до іншої. Порадьтеся з фахівцями, перш ніж ухвалити рішення.

Гороскоп на 25 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Не здавайтеся – як тільки ви опустите руки, з'являться нові питання, які, наче снігова куля, нашаруються на попередні. До робочих завдань додадуться домашні справи, які також вимагатимуть часу й участі.

Гороскоп на 25 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цього дня буде достатньо смішних моментів. Пам'ятайте, що у кожній ситуації є дві сторони. Від вас залежить, що ви врешті-решт оберете. Але по можливості намагайтеся нічого не залишати на потім.

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