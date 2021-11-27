Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 28 ноября 2021 года. Выходной принесет для многих знаков расслабленность и долгожданный отдых, но это не дает вам повода для лени.
Гороскоп на 28 ноября для Овна
Если вам хочется что-то изменить в карьере или личной жизни, решайтесь, наступило самое время. Хорошо, что ваши друзья могут в любое время обратиться к вам за помощью. Но, с другой стороны, вы забросили свои дела.
Гороскоп на 28 ноября для Тельца
Помните о тех, кто вам небезразличен, и они, в свою очередь, не забудут о вас. Доброе слово будет приятно любому человеку, так что хвалите окружающих. Не стоит оставаться в гордом одиночестве.
Гороскоп на 28 ноября для Близнецов
Держите происходящее вокруг вас под своим контролем. Стоит хоть ненадолго отвлечься – и все пойдет не так, как вы хотели. Чтобы отвлечься от проблем, вам будут полезны умеренные физические нагрузки.
Гороскоп на 28 ноября для Рака
Даже если вам очень хочется промолчать, все равно придется высказать свое мнение, потому что, кроме вас, это сделать некому. Устройте соревнование и привлеките к нему домашних, чтобы немного разгрузить себя.
Гороскоп на 28 ноября для Льва
Вас заждались домашние хлопоты, в которые вы с готовностью, но без особого желания занырнете на весь день. Зато семья будет просто счастлива лицезреть своего Льва деятельным и предприимчивым.
Гороскоп на 28 ноября для Девы
Пребывая в прекрасном расположении духа, вы внесете нотку легкости и непринужденности в общее напряжение ситуации. И проблемы растают, как в небе облака, а вы выйдете достойным победителем.
Гороскоп на 28 ноября для Весов
В этот день все может пойти не по плану. Плыть против течения неразумно, поэтому лучше терпеливо переждать, пока эта волна схлынет сама собой. Укротите свои эмоции – все равно от них не будет толку.
Гороскоп на 28 ноября для Скорпиона
Если не справляетесь с поставленной задачей самостоятельно, позовите на помощь семью. Сплотите коллектив, и тогда у вас все получится быстро и весело. Одобрение близких будет вам гарантировано.
Гороскоп на 28 ноября для Стрельца
Ваши близкие интересуются не вашими планами на будущее, а текущими делами. Реагируйте на их вопросы спокойно, чтобы не поссориться. И не затевайте никаких глобальных перемен. День подходит для расслабления.
Гороскоп на 28 ноября для Козерога
Не стоит недооценивать удачу, которая попала к вам в руки. Пользуйтесь этим звездным часом, смело стройте планы и действуйте. А вот здоровье игнорировать не стоит, проведите хотя бы профилактику.
Гороскоп на 28 ноября для Водолея
Чем бы вы ни решили заняться в свой выходной, настройтесь на позитив и приятные эмоции. Настрой дня будет всецело зависеть от вашего желания. Лучше всего отложите дела и проведите время в хорошей компании.
Гороскоп на 28 ноября для Рыб
Не позволяйте никому затоптать проснувшийся в вас энтузиазм – и тогда вы будете способны многое сделать и успеть. Пусть отдыхают те, кому нечего больше делать, а вы полны грандиозных желаний и планов.
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