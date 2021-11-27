Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 28 листопада 2021 року. Вихідний принесе для багатьох знаків розслабленість та довгоочікуваний відпочинок, але це не дає вам приводу для лінощів.
Гороскоп на 28 листопада для Овна
Якщо вам хочеться щось змінити в кар'єрі чи особистому житті, наважуйтесь, настав час. Добре, що ваші друзі можуть будь-коли звернутися до вас за допомогою. Але з іншого боку, ви закинули свої справи.
Гороскоп на 28 листопада для Тельця
Пам'ятайте про тих, хто вам небайдужий, і вони, водночас, не забудуть про вас. Добре слово буде приємне будь-якій людині, тож хваліть оточення. Не варто залишатися гордо на самоті.
Гороскоп на 28 листопада для Близнят
Тримайте те, що відбувається навколо вас, під своїм контролем. Варто хоч ненадовго відволіктися – і все піде не так, як ви хотіли. Щоб відволіктися від проблем, вам будуть корисні помірні фізичні навантаження.
Гороскоп на 28 листопада для Рака
Навіть якщо вам дуже хочеться промовчати, однаково доведеться висловити свою думку, бо крім вас це зробити нікому. Влаштуйте змагання та приверніть до нього домашніх, щоб трохи розвантажити себе.
Гороскоп на 28 листопада для Лева
На вас зачекалися домашні клопоти, в які ви охоче, але без особливого бажання зануритеся на весь день. Зате сім'я буде просто щаслива бачити свого Лева діяльним і заповзятливим.
Гороскоп на 28 листопада для Діви
Перебуваючи в чудовому настрої, ви внесете нотку легкості і невимушеності у загальну напругу ситуації. І проблеми розтануть, як у небі хмари, а ви вийдете гідними переможцями.
Гороскоп на 28 листопада для Терезів
Цього дня все може піти не за планом. Плисти проти течії нерозумно, тому краще терпляче перечекати, доки ця хвиля стихне сама собою. Приборкайте свої емоції – однаково від них не буде толку.
Гороскоп на 28 листопада для Скорпіона
Якщо не справляєтеся з поставленим завданням самостійно, покличте на допомогу сім'ю. Згуртуйте колектив, і тоді у вас все вийде швидко та весело. Схвалення близьких буде гарантовано.
Гороскоп на 28 листопада для Стрільця
Ваші близькі цікавляться не вашими планами на майбутнє, а сьогоденними справами. Реагуйте на їхні запитання спокійно, щоб не посваритися. І не починайте жодних глобальних змін. День підходить для розслаблення.
Гороскоп на 28 листопада для Козорога
Не варто недооцінювати удачу, яка потрапила до вас у руки. Користуйтеся цією зоряною годиною, сміливо будуйте плани та дійте. А здоров'я ігнорувати не варто, проведіть хоча б профілактику.
Гороскоп на 28 листопада для Водолія
Чим би ви не вирішили зайнятися у свій вихідний, налаштуйтеся на позитив і приємні емоції. Настрій дня повністю залежатиме від вашого бажання. Найкраще відкладіть справи та проведіть час у хорошій компанії.
Гороскоп на 28 листопада для Риб
Не дозволяйте нікому затоптати ентузіазм, що прокинувся у вас – і тоді ви будете здатні багато чого зробити і встигнути. Нехай відпочивають ті, кому нічого більше робити, а ви сповнені грандіозних бажань та планів.
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