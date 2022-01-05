Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 6 января 2022 года. Если вы настроены на мир открыто и искренне, то он ответит вам взаимностью. Наступает день творчества и, реализации задуманного.

Гороскоп на 6 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вас ожидает забавное приключение. Но у него есть единственный минус – оно может оказаться несколько дороговатым и напряжет ваш кошелек. Но зато впоследствии вам будет о чем вспомнить.

Гороскоп на 6 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

В первой половине дня вы будет слишком заняты и почему-то именно в этот момент окажетесь нужны всем. Зато вечер сможете провести в спокойной и душевной обстановке – вас никто не потревожит.

Реклама

Гороскоп на 6 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Постарайтесь не конфликтовать с окружающими, особенно с коллегами и начальством. Они будут настроены агрессивно по отношению к вам. Так что считайте до десяти и проявляйте полное спокойствие.

Гороскоп на 6 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Если вы случайно намекнете коллегам о своих слабых местах и уязвимости – ждите неприятностей. Лучше держите язык за зубами, а сами зубы стисните, иначе на вас будут ездить до самого вечера.

Гороскоп на 6 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы сможете без особых потерь перенести любую бурю – хоть на работе с коллегами, хоть в собственном стакане. Но намного проще будет в нее вообще не попадать, а предотвратить в самом зародыше.

Гороскоп на 6 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Никуда не спешите, вы все успеете сделать и попасть во все нужные места. А вот от излишней суеты и спешки может серьезно пострадать качество выполняемой работы. Тогда придется все переделывать.

Гороскоп на 6 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Прислушайтесь к себе: вами движут слепые эмоции, ни на чем не основанные. Лучше этот день провести в компании людей, которые о вас позаботятся. Не витайте в облаках, а выбирайте только реальные идеи.

Гороскоп на 6 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас легко получится быть душой компании, и люди с радостью поддержат вас в ваших начинаниях. Но если никого рядом с вами не окажется, то свои мысли вам все же стоит записать – пригодятся.

Гороскоп на 6 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Все, что делают ваши коллеги, желательно проверить хотя бы на данном этапе. Не стоит полагаться на удачу – она может быть переменчивой, и вы останетесь ни с чем. Продумайте пути отступления.

Гороскоп на 6 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В этот день у вас появится большая вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении – это всегда высоко ценится. При этом не торопитесь рассказывать о себе, лучше побудьте внимательным слушателем.

Гороскоп на 6 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Желательно поторопиться со всеми делами, которые вы по каким-то причинам не успели завершить. Потому что в другой день у вас будут уже совершенно другие заботы и планы – так накапливаются долги.

Гороскоп на 6 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не преувеличивайте своих проблем и не делайте из мухи слона. Это неразумно. Для вас сейчас нет неразрешимых ситуаций, нужно просто разобраться в вопросе, и все скоро встанет на свои места.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.