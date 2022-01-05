Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 6 січня 2022 року. Якщо ви налаштовані на світ відкрито та щиро, то він відповість вам взаємністю. Настає день творчості та реалізації задуманого.

Гороскоп на 6 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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На вас чекає кумедна пригода. Але вона має єдиний мінус – вона може виявитися дещо дорогою і напружить ваш гаманець. Але згодом вам буде про що згадати.

Гороскоп на 6 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У першій половині дня ви буде занадто зайняті і чомусь саме в цей момент ви будете потрібні всім. Зате вечір зможете провести у спокійній та душевній обстановці – вас ніхто не потурбує.

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Гороскоп на 6 січня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся не конфліктувати з оточуючими, особливо з колегами та начальством. Вони будуть налаштовані агресивно до вас. Тож рахуйте до десяти і проявляйте повний спокій.

Гороскоп на 6 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви випадково натякнете колегам про свої слабкі місця та вразливість – чекайте на неприємності. Краще тримайте язик за зубами, а самі зуби стисніть, інакше на вас їздитимуть до самого вечора.

Гороскоп на 6 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви можете без особливих втрат перенести будь-яку бурю – хоч на роботі з колегами, хоч у власній склянці. Але набагато простіше в неї взагалі не потрапляти, а запобігти від самого початку.

Гороскоп на 6 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Нікуди не поспішайте, ви все встигнете зробити і потрапити до всіх потрібних місць. А ось від зайвої метушні та поспіху може серйозно постраждати якість виконуваної роботи. Тоді доведеться все переробляти.

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до себе: вами рухають сліпі емоції, які ні на чому не засновані. Найкраще цей день провести в компанії людей, які про вас подбають. Не витайте у хмарах, а вибирайте лише реальні ідеї.

Гороскоп на 6 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вам легко вдасться бути душею компанії, і люди з радістю підтримають вас у ваших починаннях. Але якщо нікого поряд із вами не виявиться, то свої думки вам все ж таки варто записати – знадобляться.

Гороскоп на 6 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Все, що роблять ваші колеги, бажано перевірити хоча б на цьому етапі. Не варто покладатися на успіх – він може бути мінливим, і ви залишитеся ні з чим. Продумайте шляхи відступу.

Гороскоп на 6 січня для Козорога

Козоріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Цього дня у вас з'явиться велика можливість завести нових друзів. Будьте відкриті у спілкуванні – це завжди високо цінується. При цьому не поспішайте розповідати про себе, краще побудьте уважним слухачем.

Гороскоп на 6 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Бажано поспішити з усіма справами, які ви з якихось причин не встигли завершити. Тому що іншого дня у вас будуть вже зовсім інші турботи та плани – так накопичуються борги.

Гороскоп на 6 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не перебільшуйте своїх проблем і не робіть із мухи слона. Це нерозумно. У вас зараз немає нерозв'язаних ситуацій, потрібно просто розібратися в питанні, і все незабаром стане на свої місця.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.