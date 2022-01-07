Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 8 января 2022 года. Наступает многогранный и провокационный день, когда велик шанс наделать глупостей и совершить необдуманные поступки.

Гороскоп на 8 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Совершенно неожиданно даст о себе знать какое-то забытое дело, которым вы не занимались достаточно давно. Возможно, это будут отношения или общение. Не переживайте, вас ждет приятный сюрприз.

Гороскоп на 8 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не связывайте себя какими-то условностями. У вас это плохо получится, да и удовольствия не доставит. Лучше займитесь чем-то более творческим, для души. Подумайте, что вы уже давно хотели бы сделать?

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Гороскоп на 8 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Прежде чем выяснять отношения с близкими, подумайте о том, что восстановить их будет гораздо сложнее. Уважайте взгляды окружающих людей, прислушайтесь к ним, но при этом не наступайте на горло собственному мнению.

Гороскоп на 8 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не стоит идти против общепринятых правил: вы, скорее всего, проиграете. Примите это к сведению и будьте осторожны в собственных действиях и высказываниях. А вот совместная деятельность принесет пользу.

Гороскоп на 8 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вашей энергии хватит на то, чтобы свернуть горы. Представляете, как бурно вы проведете выходные, если направите ее на организацию активного отдыха для всей компании? Действуйте и не теряйте времени!

Гороскоп на 8 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

День обещает быть удачным. Именно сейчас можно приступить к тому делу, которое вам никак не давалось в другие дни. Но оставьте также время для семьи и для отдыха, иначе к вечеру свалитесь от усталости.

Гороскоп на 8 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы так упорны и целеустремленны, что продолжаете работать даже в выходной. Вам решать, чего в этой ситуации больше – пользы или вреда. Организм просит отдыха, а вы как будто не чувствуете усталости.

Гороскоп на 8 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Проведите выходные в хорошей компании, развлекайтесь в свое удовольствие, набирайтесь впечатлений и заводите новые знакомства. Но ваша подозрительность не даст вам полностью расслабиться.

Гороскоп на 8 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Этот день стоит посвятить друзьям. Они будут веселые, доброжелательные, и вам не придется жалеть о даром потерянном времени, потому что вы проведете его с удовольствием и пользой для себя.

Гороскоп на 8 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Нынешний день обещает быть размеренным, спокойным и не слишком богатым на события. Вы можете позволить себе просто расслабиться и никуда не торопиться. Все зависит от вашего желания.

Гороскоп на 8 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Даже если окажетесь в одиночестве, вы все равно не будете чувствовать себя покинутыми. День подходит для раздумий о будущем. Увы, долго расслабляться вам не придется – готовьтесь окунуться в бурные события.

Гороскоп на 8 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У вас есть хороший шанс получить прибыль на ровном месте, благодаря своей сообразительности. Но будьте осторожны – этот принцип может сработать и в обратную сторону, оставив вас в убытках.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.