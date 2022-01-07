Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 8 січня 2022 року. Настає багатогранний та провокаційний день, коли великий шанс наробити дурниць та скоїти необдумані вчинки.

Гороскоп на 8 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Цілком несподівано дасть про себе знати якась забута справа, якою ви не займалися доволі давно. Можливо, це будуть стосунки чи спілкування. Не хвилюйтеся, на вас чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на 8 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не зв'язуйте себе якимись умовностями. У вас це погано вийде, та й задоволення не принесе. Краще займіться чимось творчішим, для душі. Подумайте, що ви вже давно хотіли б зробити?

Реклама

Гороскоп на 8 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Перш ніж з'ясовувати стосунки з близькими, подумайте про те, що відновити їх буде набагато складніше. Поважайте погляди оточуючих людей, прислухайтеся до них, але при цьому не наступайте на горло власної думки.

Гороскоп на 8 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Не варто йти проти загальноприйнятих правил: ви, найімовірніше, програєте. Прийміть це до уваги і будьте обережні у своїх діях та висловлюваннях. А ось спільна діяльність принесе користь.

Гороскоп на 8 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вашої енергії вистачить на те, щоб згорнути гори. Уявляєте, наскільки бурхливо ви проведете вихідні, якщо направите її на організацію активного відпочинку для всієї компанії? Дійте і не витрачайте часу!

Гороскоп на 8 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути вдалим. Саме зараз можна приступити до справи, яка вам ніяк не давалася в інші дні. Але залиште також час для сім'ї та для відпочинку, інакше ввечері звалитесь від втоми.

Гороскоп на 8 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви такі завзяті й цілеспрямовані, що продовжуєте працювати навіть у вихідний. Вам вирішувати, чого у цій ситуації більше – користі чи шкоди. Організм вимагає відпочинку, а ви начебто не відчуваєте втоми.

Гороскоп на 8 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Проведіть вихідні в хорошій компанії, розважайтеся у своє задоволення, набирайтеся вражень і заводьте нові знайомства. Але ваша підозрілість не дасть вам розслабитися.

Гороскоп на 8 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день варто присвятити друзям. Вони будуть веселі, доброзичливі, і вам не доведеться шкодувати про даремно втрачений час, тому що ви проведете його із задоволенням та користю для себе.

Гороскоп на 8 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Цей день обіцяє бути спокійним і не надто багатим на події. Ви можете дозволити собі просто розслабитись і нікуди не поспішати. Все залежить від вашого бажання.

Гороскоп на 8 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Навіть якщо опинитеся на самоті, ви все одно не відчуватимете себе покинутими. День підходить для роздумів про майбутнє. На жаль, довго розслаблятися вам не доведеться – готуйтеся поринути у бурхливі події.

Гороскоп на 8 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви матимете хороший шанс отримати прибуток на рівному місці завдяки своїй кмітливості. Але будьте обережні – цей принцип може спрацювати й у зворотний бік, залишивши вас у збитках.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.