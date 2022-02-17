Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи советуют в день 17 февраля 2022 года обратить особое внимание на здоровье и не игнорировать сигналы организма. В остальном же первый день после полнолуния обещает быть спокойным и позитивным. Многие дела решаются в вашу пользу, а для тревог не возникнет повода.

Гороскоп на 17 февраля говорит, что в этот день будут удачными покупки, можно спокойно продолжать заниматься старыми делами или же начинать что-то новое. И не забудьте уделить внимание личной жизни.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 февраля для Овнов: сегодня нет повода беспокоиться о том, что коллеги не выполнят данные вам обещания и подведут. С их стороны все будет сделано вовремя. Но и вы в ответ не забывайте о взятых на себя обязательствах. В этом случае день пройдет гармонично, интересно и слаженно.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 17 февраля для Тельцов: не позволяйте людям, которые раздражают, портить вам настроение, ставить палки в колеса и диктовать свои условия. Хотя бы сегодня перестаньте обращать на них внимание и забросьте в черный список. Тогда ситуация в корне изменится, и злиться будут уже они.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 февраля для Близнецов: приготовьтесь к визиту непрошенных гостей, не дайте захватить себя врасплох. Пусть все будет заранее приготовлено и продуманно. Только не подавайте виду, что вы догадывались об их визите. Вам лучше побыть консервативным человеком, а нововведения отложить на потом.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 февраля для Раков: ваше окружение будет озабочено проблемой, которая к вам не имеет никакого отношения. Так что без приглашения даже не суйте в нее нос – вам вполне достаточно своих. Зато вы сохраните за собой статус ненавязчивого и приятного человека. Не переживайте, о вас никто не забыл.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 17 февраля для Львов: если в коллективе вы с чем-то не согласны – не молчите, скажите об этом вслух. Хотя странно было бы, чтобы вы промолчали и отстранились от дел. Но даже если вас не послушают сейчас, впоследствии выяснится, что вы оказались правы, и это очень пригодится в дальнейшей работе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 февраля для Дев: не пытайтесь сегодня добиться каких-то радикальных изменений. Велика вероятность, что уже завтра вы, возможно, передумаете, а вот восстановить все и переиграть будет трудно. Это как раз тот день, когда можно плыть по течению, не прилагая особых усилий и ни на что не влияя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 февраля для Весов: конечно, явно обманывать вас сегодня никто не будет, но вот доверять всем и каждому, особенно малознакомым людям – просто верх легкомыслия. Думайте, анализируйте и тогда все будет отлично. Если вы чувствуете недомогание, не затягивайте с визитом к врачу. Время будет работать против вас.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов: день обещает быть непростым. Вам придется искать компромиссное решение. При этом имейте в виду, что ваши аргументы должны быть сильными и убедительными, потому что ваши оппоненты настроены решительно. Даже в самом незначительном деле ищите союзников.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов: если вчера вас не успели нагрузить работой, то сегодня, имейте в виду, такой шанс не упустят. Так что покой вам будет только сниться. Отыщите в себе рационализаторское зерно, включите креативное мышление и примените его на практике – так вы избавитесь от монотонности в работе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 февраля для Козерогов: день будет насыщен разнообразными событиями – как приятными, так и не очень. От этого вы никак не сможете решить, как правильно вам поступить, чтобы не прогадать. Таковы подводные камни у возможности выбора. Просто действуйте по обстоятельствам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 17 февраля для Водолеев: не поддавайтесь влиянию первого впечатления. Вы же помните, что оно чаще всего бывает обманчивым. Если вас никто не торопит и сроки не горят, то решение лучше принять позже. Спешить сегодня никуда не стоит, иначе придется переделывать все по несколько раз.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 февраля для Рыб: старайтесь бережнее относиться к каждой минуте. Упущенное время наверстать не получится. Из-за этого вам придется напрячься и действовать немного быстрее, чем обычно. Это в ваших же интересах. Зато материальная награда за труды не заставит себя долго ждать.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.