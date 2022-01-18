Гороскоп на сегодня, 18 января для всех знаков Зодиака

Астрологи составили прогноз на 18 января 2022 года. Сегодня – полнолуние. Эмоции могут бить ключом. Но многие почувствуют прилив энергии.

Гороскоп для Овна (рожденные 21 марта – 20 апреля)

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ОВНЫ переживают подъем после предыдущих, довольно нервных дней. Настроение будет хорошим, и энергии хоть отбавляй. Но работать не хочется. Вы предпочли бы гулять и развлекаться.

Гороскоп для Тельца (рожденные 21 апреля – 21 мая)

ТЕЛЬЦЫ чувствуют усталость и предпочли бы спокойный день, отдых. Но всякие мелочи будут донимать. Придется заниматься мелкими, рутинными делами и при этом еще и спорить с начальством. В дороге возможны задержки, есть вероятность опозданий.

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Гороскоп для Близнецов (рожденные 22 мая – 21 июня)

БЛИЗНЕЦЫ проведут день, гуляя или в коротких деловых поездках. Будут встречи с необычными людьми, интересные разговоры, знакомства. Также вы можете получить новость, которая вас взволнует и обрадует.

Гороскоп для Раков (рожденные 22 июня – 22 июля)

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У РАКОВ достаточно сил и физической энергии. Можете сделать что-то существенное. Вероятны покупки, финансовые расходы. Вы порадуетесь своим приобретениям. Хорошо заниматься спортом, работать или гулять на свежем воздухе.

Гороскоп для Льва (рожденные 23 июля – 21 августа)

ЛЬВЫ сегодня смогут осуществить какое-то свое желание. Может быть даже очень важное. Это зарядит их оптимизмом и уверенностью. Сейчас полезно думать о себе, но при этом лучше в одиночестве не оставаться. Общайтесь с друзьями, сходите к кому-то в гости. Отдых в веселой компании станет отличным завершением дня.

Гороскоп для Девы (рожденные 22 августа – 23 сентября)

У ДЕВ может возникнуть конфликт между желаниями и возможностями. Например, работать Девам сегодня не хочется. С гораздо большим удовольствием они провели бы сегодняшний день дома, валяясь в кровати и восстанавливая силы. Но именно сегодня им могут навалить кучу дел. Какая-то встреча может отмениться. Вечер Девы вероятно проведут в одиночестве.

Гороскоп для Весов (рожденные 24 сентября – 23 октября)

У ВЕСОВ будет легкий, бодрый день. Можете получить волнительные новости, скорее приятные. Также вероятно общение, не исключено – с другом, живущим за границей. Предвидятся небольшие поездки. Можете вместе с коллегами сделать какое-то важное дело, добиться прорыва в работе.

Гороскоп для Скорпиона (рожденные 24 октября – 23 ноября)

СКОРПИОНЫ, у вас день серьезных дел. Пока вокруг все веселятся и развлекаются, вы склонны сосредоточенно работать. Можете добиться значительного прогресса в делах. Вас будут хвалить. Успеете сделать какое-то бескорыстное и хорошее дело. Например, поможете родителям. Экономьте силы – под вечер можете валиться с ног от усталости.

Гороскоп для Стрельца (рожденные 24 ноября – 22 декабря)

СТРЕЛЬЦЫ, у вас возможно было несколько нервных дней. Теперь же пора выдохнуть. Проблемы обошли стороной. Почувствуете сегодня облегчение и прилив оптимизма. День хорош, чтобы учиться, изучать нечто новое. Вам предстоит беседа с человеком, от которого зависит ваша карьера. И тут не стоит скромничать или молчать. Вы можете отправиться в поездку или займетесь ее планированием.

Гороскоп для Козерога (рожденные 23 декабря – 20 января)

КОЗЕРОГИ могут жаловаться на незначительное ухудшение самочувствия. День нейтральный, но неблагоприятен для любого риска. Вероятны покупки, финансовые расходы. Может заметно увеличиться аппетит.

Гороскоп для Водолея (рожденные 21 января – 19 февраля)

У ВОДОЛЕЕВ сегодня настроение существенно улучшится. Какие-то небольшие проблемы, нервировавшие вас в последнее время, или сами решатся. Или же вы найдете способ решить их за счет друзей или приятелей. Сегодняшний день связан с семейной гармонией. В любви повезет. С близким человеком вы сначала поспорите, но потом договоритесь, и оба будете счастливы. Звезды сулят успех во всех начинаниях. Никакие ваши усилия не будут напрасными.

Гороскоп для Рыб (рожденные 20 февраля – 20 марта)

РЫБЫ переживают незначительный спад активности. День будет посвящен мелким домашним делам и хозяйственным заботам. Увеличивается вероятность простуд – одевайтесь теплее.

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