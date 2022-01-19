Гороскоп на сегодня, 19 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

День обещает быть мягким и спокойным. Самое время мириться и исправлять ошибки, допущенные в предыдущие дни. В делах может быть заметный прогресс, утверждает астролог "Сегодня", составивший прогноз на 19 января 2022 года.

Гороскоп для Овна (рожденные 21 марта – 20 апреля)

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ОВНЫ по-прежнему на подъеме. У вас все получается легко и быстро. Но вам не хватает серьезности, иной раз вы слишком легкомысленны. В любви вас ждет удача.

Гороскоп для Тельца (рожденные 21 апреля – 21 мая)

ТЕЛЬЦЫ, сегодня можете столкнуться с задержками в делах, непониманием коллег по работе. Пробки на дорогах, опоздания автобуса – все это угрожает помешать осуществлению планов. Полезно больше времени проводить дома, общаться с родственниками. Выходите из дома заранее. И не слишком много внимания придавайте критике в свой адрес, от кого бы она ни исходила.

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Гороскоп для Близнецов (рожденные 22 мая – 21 июня)

БЛИЗНЕЦЫ, у вас сегодня все получится. Вы настроены оптимистично, общительны и очень остроумны. Сможете любого обаять и убедить в собственной правоте. Удача будет сопровождать в поездках.

Гороскоп для Раков (рожденные 22 июня – 22 июля)

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У РАКОВ в центре внимания – денежные вопросы. Будете заниматься планированием семейного бюджета и постараетесь сэкономить на покупках. Предстоит визит в супермаркет, а также заботы на кухне. Готовьте блюда для всей семьи.

Гороскоп для Льва (рожденные 23 июля – 21 августа)

ЛЬВЫ полны сил и идей. Не давайте окружающим вас людям спать среди дня – делитесь с ними своим оптимизмом и заряжайте энергией. Вас иногда будет охватывать беспокойство из-за профессиональных вопросов. Например, может казаться, что вы забыли нечто важное или не успеваете завершить работу в срок. Но проблем не предвидится. У вас все получится легко и быстро.

Гороскоп для Девы (рожденные 22 августа – 23 сентября)

ДЕВЫ сегодня могут грустить. Что именно вас беспокоит, вероятно, вы и сами точно не знаете. Душа желает праздника, а какой же праздник в середине недели. Вероятно, вам не с кем поделиться этими своими эмоциями. Много времени будете проводить в одиночестве.

Гороскоп для Весов (рожденные 24 сентября – 23 октября)

ВЕСЫ сегодня будут ощущать бодрость, оптимизм. У них будет куча энергии, поэтому они успеют переделать кучу дел, в основном мелких. Своими поступками произведут сильное впечатление на окружающих. Но рискуют растратить все силы. Чтобы этого не случилось, им требуется спокойный вечер. Визит гостей к вам домой не сделает вечер неспокойным. Отдохнуть после работы в кругу друзей – отличная идея для завершения дня.

Гороскоп для Скорпиона (рожденные 24 октября – 23 ноября)

СКОРПИОНЫ, этот день будет значимым для вашей карьеры. На работе могут происходить важные и даже волнительные события. Вам может быть поручено ответственное дело, и вы с ним отлично справитесь. В итоге останетесь собой довольны. Друзья тоже будут одобрительно кивать головой и похлопывать по плечу, услышав о ваших трудовых подвигах.

Гороскоп для Стрельца (рожденные 24 ноября – 22 декабря)

СТРЕЛЬЦОВ ждет удача во всем, что связано с учебой, вузами, преподавателями, учеными. Например, если вам предстоят экзамены, то сейчас лучший момент для них. Возможны встречи с популярными, пользующимися авторитетом людьми. Может быть, отправитесь на прогулку в компании хороших знакомых. Вероятны короткие поездки, которые принесут хорошие впечатления.

Гороскоп для Козерога (рожденные 23 декабря – 20 января)

КОЗЕРОГОВ ожидают покупки, расходы. Постараетесь действовать прагматично, выбирая оптимальное сочетание цены и качества. Тем не менее, вы потратите вероятно больше, чем рассчитывали. Не исключено, что будете совершать покупки для других людей или тратить чужие деньги.

Гороскоп для Водолея (рожденные 21 января – 19 февраля)

ВОДОЛЕИ, вам сегодня лучше решить свои личные проблемы. Может быть вы ревнуете или не уверены во взаимности. Это все – главные темы сегодняшнего дня. Откройтесь симпатичному человеку, и он ответит взаимностью. Точно так же и задушевный разговор с партнером по браку улучшит настроение и зарядит энергией. Поделитесь своими сомнениями с близким человеком. Кстати, оснований для сомнений нет. В бизнесе Водолеев ждет удача.

Гороскоп для Рыб (рожденные 20 февраля – 20 марта)

Как известно, среда – это маленькая пятница. Намек на то, что стоит сегодня отдохнуть, вы нуждаетесь в этом. День связан со спадом физической активности. Наверное, начало недели оказалось слишком бурным и напряженным. Не нагружайте себя работой, постарайтесь пораньше уйти домой. Для любовных свиданий неподходящий момент – вам будет скучно.

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