Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, вторник, 22 февраля , будет днем постижения новых знаний и проявления незаурядных талантов и умственных способностей.

В такой день не стоит начинать новые дела и проекты. Намного полезнее заняться сбором, анализом и накоплением информации, которая в скором будущем может быть полезной. Обратите внимание на сны : они тоже несут новые знания и информацию о решении проблем. Если правильно их трактовать, они помогут измениться в лучшую сторону.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 февраля для Овнов: самое время вспомнить о людях, которых любите вы и которые любят вас. Постарайтесь уделить им сегодня хоть немного своего свободного времени. Не пытайтесь бороться за лидерские позиции – так вы только испортите себе репутацию. Отложите битву на будущее и подготовьтесь.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 22 февраля для Тельцов: сегодня ваши планы изменятся, но этот факт вас нисколько не смутит и не остановит. Стоя на распутье, сложно быть оптимистом. Не переживайте, вам здорово помогут друзья. С их поддержкой вы легче преодолеете все препятствия. Вечер будет обещает быть позитивным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 февраля для Близнецов: сегодня ваша судьба будет полностью зависеть от ваших собственных эмоций. Можете не пытаться искать логику в происходящем. Похоже, что вас собираются обвести вокруг пальца. Хотя, очень вероятно, что это окажется вполне безобидным дружеским розыгрышем.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 февраля для Раков: как только вы начните действовать, вскоре приблизитесь к своей цели хоть на несколько шагов. Так что не сидите сложа руки – от этого не будет никакого толку. Не цепляйтесь за свои ценности и приоритеты, потому что занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 22 февраля для Львов: вашу эмоциональность нужно использовать в благих целях. Обратите ее в действие – так получите максимальную выгоду. Постарайтесь сегодня принести пользу окружающим. Как раз такой вид деятельности на данный момент будет наиболее подходящим для вас.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 февраля для Дев: не будьте столь упрямыми. Спросите совета и позвольте окружающим повлиять на ваше собственное мнение – это окажется правильным решением. Цените то, что у вас есть, и не пытайтесь менять – не факт, что новое будет лучше. А вот вернуть то, что было, будет сложно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 февраля для Весов: заручитесь поддержкой коллег, без них вы сегодня не справитесь, а сроки уже поджимают. Придет время, и они попросят вас о помощи. Если вам очень хочется побыть в одиночестве, позвольте себе это. Только заранее предупредите окружающих, чтобы они вас не беспокоили.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 22 февраля для Скорпионов: ваши близкие могут высказать сегодня довольно неожиданную идею. Прислушивайтесь ко всему, что происходит в вашем окружении. Также обратите внимание на сигналы своего организма. Он давно намекает, что пора заняться здоровьем. Вот и действуйте.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 22 февраля для Стрельцов: близкие люди будут рады любой возможности побыть с рядом с вами. Даже если им придется заниматься какими-то неотложными делами. Но это не значит, что нужно все бросить. Просто постарайтесь более рационально распределить свое время – так вы многое успеете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 февраля для Козерогов: сегодняшний день будет суетливым и напряженным, но события от ваших действий зависеть практически не будут. Так что не стоит даже пытаться управлять ими. Можете ограничиться ролью зрителя и выполнять лишь то, что вам говорят близкие или начальство.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 22 февраля для Водолеев: вам сегодня придется принять какое-то непростое решение, которое все время откладывалось. Однако, как бы ни был велик соблазн вновь от него отказаться, не делайте этого, чтобы впоследствии не пожалеть. Интуиция вас не подведет, так что не опускайте руки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 февраля для Рыб: Несмотря на занятость, вам будет полезно потратить какое-то время на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства – как свои, так и чужие. Внутреннему голосу, бесспорно, доверять следует, но слепо подчиняться ему сегодня было бы неразумно. Прислушивайтесь к чужим советам.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.