Ханука-2021: лучшие поздравления и традиции праздника

Поздравления и открытки с Ханукой / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 ноября, православные отмечают начало Рождественского поста, а у евреев свой радостный праздник – Ханука . Что это за день, и как поздравить с праздником, читайте в нашей статье.

Ханука: значение и традиции

Ханука не имеет фиксированной даты и ежегодно приходится на разные дни. Так в 2021 году праздник наступает вечером 28 ноября и продлится 8 дней – до 6 декабря .

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Ханука – это еврейский праздник, приуроченный победе войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В момент освящения Храма произошло великое чудо . По легенде, найденного в Храме масла для лампад, хватило бы лишь на один день. Однако огонь в священной золотой меноре горел целых восемь дней, и Храм был заново освящен .

С тех пор главной традицией Хануки, которая в переводе означает "освящение", стало зажжение восьми ритуальных свечей – по количеству дней празднования.

Также в этот день принято произносить благодарственную молитву "Галель".

Детей в праздник угощают сладостями и дарят им деньги.

Во время праздника принято играть в ханукальный волчок, грани которого содержат монограмму "Чудо великое было здесь".

На Хануку готовят пончики из дрожжевого теста с разными начинками и латкес, главным ингредиентом этих блюд является растительное масло.

Поздравления с Ханукой и эффектные картинки

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Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть чудо вдруг произойдет,

Когда свечу ты будешь ставить.



Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят и все твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным светлым счастьем.

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Ханука: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Горят сегодня восемь свечек,

Добро вошло в ваш светлый дом.

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Согреты будьте очагом!

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С Ханукой: эффектные открытки / Фото: pinterest

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Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажигай.

Зло, обиды, неудачи

Ты из сердца прогоняй.

С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Светлый праздник пусть приносит

Счастье всей твоей семье.

Дарит радость, очищение

И здоровье он тебе.



Тени в жизни уж нет места,

Ведь горит огонь благой.

Пусть всегда с тобою будут

Мир, достаток и любовь.

С Ханукой: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Вот и наступил прекрасный праздник Ханука! Желаем всем вам яркого света в душе, счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.

Поздравления и картинки в праздник Хануки / Фото: pinterest

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Поздравляю с радостным праздником Хануки. Желаю веры и вдохновения, добра и счастья, любви и чудес, доброты и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

Открытки и картинки с Ханукой / Фото: pinterest

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