Ханука-2021: найкращі привітання і традиції свята

Привітання і листівки з Ханукою / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 28 листопада, православні відзначають початок Різдвяного посту, а у євреїв своє радісне свято – Ханука . Що це за день, і як привітати зі святом, читайте у нашій статті.
Ханука: значення і традиції
Ханука не має фіксованої дати і щороку припадає на різні дні. Так у 2021 році свято настає увечері 28 листопада і триватиме 8 днів – до 6 грудня .
Ханука – це єврейське свято, присвячене перемозі війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха у 164 році до нашої ери. У момент освячення Храму сталося велике диво . За легендою, знайденої в Храмі олії для лампад вистачило б лише на один день. Проте вогонь у священній золотій менорі горів цілих вісім днів, і Храм був заново освячений .
- Відтоді головною традицією Хануки, яка у перекладі означає "освячення", стало запалення восьми ритуальних свічок – за кількістю днів святкування.
- Також у цей день прийнято промовляти молитву подяки "Галель".
- Дітей у свято пригощають солодощами і дарують їм гроші.
- Під час свята прийнято грати в ханукальну дзигу, грані якої містять монограму "Диво велике було тут".
- На Хануку готують пончики із дріжджового тіста з різними начинками та латкес, головним інгредієнтом цих страв є олія.
Привітання з Ханукою та ефектні картинки
***
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть чудо вдруг произойдет,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят и все твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным светлым счастьем.
***
Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом!
***
Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца прогоняй.
Светлый праздник пусть приносит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.
***
Ось і настало чудове свято Ханука! Бажаємо всім вам яскравого світла в душі, щастя особистого та сімейного, очищення і любові. Нехай повною чашею буде дім та світлою пам'ять про храм. Вірте в дива, бережіть рідних і даруйте людське тепло.
***
Вітаю із радісним святом Хануки. Бажаю віри і натхнення, добра і щастя, любові й чудес, доброти і щирих надій. Нехай вдома завжди буде святкова атмосфера, порозуміння, достаток, веселощі, повага і благополуччя.
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