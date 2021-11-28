Ханука-2021: найкращі привітання і традиції свята

Привітання і листівки з Ханукою / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 листопада, православні відзначають початок Різдвяного посту, а у євреїв своє радісне свято – Ханука . Що це за день, і як привітати зі святом, читайте у нашій статті.

Ханука: значення і традиції

Ханука не має фіксованої дати і щороку припадає на різні дні. Так у 2021 році свято настає увечері 28 листопада і триватиме 8 днів – до 6 грудня .

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Ханука – це єврейське свято, присвячене перемозі війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха у 164 році до нашої ери. У момент освячення Храму сталося велике диво . За легендою, знайденої в Храмі олії для лампад вистачило б лише на один день. Проте вогонь у священній золотій менорі горів цілих вісім днів, і Храм був заново освячений .

Відтоді головною традицією Хануки, яка у перекладі означає "освячення", стало запалення восьми ритуальних свічок – за кількістю днів святкування.

Також у цей день прийнято промовляти молитву подяки "Галель".

Дітей у свято пригощають солодощами і дарують їм гроші.

Під час свята прийнято грати в ханукальну дзигу, грані якої містять монограму "Диво велике було тут".

На Хануку готують пончики із дріжджового тіста з різними начинками та латкес, головним інгредієнтом цих страв є олія.

Привітання з Ханукою та ефектні картинки

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Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть чудо вдруг произойдет,

Когда свечу ты будешь ставить.



Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят и все твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным светлым счастьем.

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Ханука: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Горят сегодня восемь свечек,

Добро вошло в ваш светлый дом.

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Согреты будьте очагом!

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З Ханукою: ефектні листівки / Фото: pinterest

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Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажигай.

Зло, обиды, неудачи

Ты из сердца прогоняй.

З Ханукою: вітальні листівки / Фото: pinterest

Светлый праздник пусть приносит

Счастье всей твоей семье.

Дарит радость, очищение

И здоровье он тебе.



Тени в жизни уж нет места,

Ведь горит огонь благой.

Пусть всегда с тобою будут

Мир, достаток и любовь.

З Ханукою: листівки / Фото: pinterest

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Ось і настало чудове свято Ханука! Бажаємо всім вам яскравого світла в душі, щастя особистого та сімейного, очищення і любові. Нехай повною чашею буде дім та світлою пам'ять про храм. Вірте в дива, бережіть рідних і даруйте людське тепло.

Вітання та картинки у свято Ханукі / Фото: pinterest

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Вітаю із радісним святом Хануки. Бажаю віри і натхнення, добра і щастя, любові й чудес, доброти і щирих надій. Нехай вдома завжди буде святкова атмосфера, порозуміння, достаток, веселощі, повага і благополуччя.

Листівки та картинки з Ханукою / Фото: pinterest

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