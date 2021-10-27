Хэллоуин-2021: страшные ритуалы и обряды праздника

Главные ритуалы на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится самый страшный день в году – Хэллоуин-2021, который наступит 31 октября. Он окутан тайной и мистикой, хотя первоначальная тема празднования была вполне безобидная – окончание сбора урожая и встреча зимы.

Но со временем этот праздник, проводимый в канун Дня всех святых, оброс различными ритуалами, обрядами, суевериями и запретами, многие из которых дошли и до нашего времени. О самых главных и интересных читайте в нашей статье.

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Ритуалы и обряды на Хэллоуин

Светильник Джека

Ритуалы на Хэллоуин / Фото: unsplash

Один из главных хэллоуинских ритуалов – это зажигание светильника Джека, который символизирует тыква с прорезями в виде глаз и рта . После того, как светильник вырезан и оформлен самым страшным или же прикольным образом, внутрь вставляется и зажигается свеча. В старину люди отпугивали нечистую силу и злых духов, которыми так богат праздник. Этот ритуал на Хэллоуин сохранился и до наших дней.

Страхи

Обычаи Хэллоуина / Фото: unsplash

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Главная цель праздника – напугать и развеселить как можно сильнее. Кого? Да всех подряд: родных, друзей, соседей, коллег, а главное – нечистую силу, чтобы она прошла стороной и избавила от неприятностей. Для этого люди издавна наряжались в жуткие костюмы, превращаясь на Хэллоуин в монстров.

Окна и двери

Приметы на Хэллоуин / Фото: unsplash

На Хэллоуин ни в коем случае нельзя оставлять открытыми окна и двери, чтобы через них в жилище не пробралась нечистая сила. Так что все старались все время держать закрытым дом и запираться на все засовы.

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Свечи

Обряды на Хэллоуин / Фото: unsplash

К Хэллоуину обычно приурочивали ритуальную уборку и очищение дома . Для этого обходили все углы жилья со свечой, углями или дымящейся хвойной веткой и окуривали помещение, чтобы изгнать нечистую силу и вернуть удачу в семью.

Вещие сны

Ритуалы на Хэллоуин / Фото: unsplash

Люди издавна верили, что в ночь Хэллоуина можно увидеть вещий сон. А потому, перед тем как ложиться спать, старались сосредоточиться на важном для себя вопросе, сфокусироваться на проблеме и сформулировать просьбу. А после пробуждения – постараться вспомнить свой сон и найти в нем подсказку на решение .

Все наоборот

Приколы на Хэллоуин / Фото: unsplash

Довольно прикольный ритуал для того, чтобы запутать темные силы – это делать все наоборот. К примеру, ходить задом наперед, нарядиться в одежду наизнанку. Считалось, что тех, кто делает все шиворот-навыворот, нечистая сила обходит стороной.

Пауки

Приметы на Хэллоуин / Фото: unsplash

В ночь Хэллоуина ни в коем случае нельзя убивать пауков. Наоборот, к ним относились, как предупреждению о чем-то важном. И если в доме видели паука, то старались осторожнее относиться к полученной информации.

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.