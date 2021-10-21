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Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 октября, 17:58
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Телец – настоящий Вампир, Стрелец – безобидное привидение, а Скорпиону даже менять ничего не придется.
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой жуткий образ примерить и в какой эффектный костюм облачиться на Хэллоуин, в зависимости от своего знака зодиака? Читайте в нашей статье.

Образы на Хэллоуин для каждого знака зодиака

  • Овен: Черт

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

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Вертлявый, активный, моментами веселый, моментами мрачный, но в любом случае – непредсказуемый знак зодиака, да к тому же еще и с рогами . Так что образ рогатого, хвостатого и скачущего на двух ногах Черта – самое то для Овнов.

  • Телец: Вампир

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Как истинный Вампир, измотает всю душу и высосет все соки так виртуозно, что вы даже и не заметите. Или же наоборот – нарочито, медленно, смакуя каждую каплю и наслаждаясь процессом, чтобы еще больше помучить свою жертву. Это про Тельца.

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  • Близнецы: Оборотень

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Многогранен, разнопланов, жизнерадостен, а через минуту уже мрачнее тучи, озверевший и на всех бросается – таковы Близнецы в жизни. В этом знаке спрятаны, как минимум, двое . Какой смысл перевоплощаться в кого-то еще, если образ Оборотня ему подходит как нельзя лучше?

  • Рак: Ведьма

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

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Рак и по жизни-то вечно склонен к философствованию, самокопанию и мистицизму , а уж в демоническую ночь – и подавно! Он, подобно истинной Ведьме, не пользуется собственной магией, а лишь накопленными древними знаниями, заговорами, заклинаниями и зельями.

  • Лев: Дьявол

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Царственная особа, привыкшая править хоть в обществе людей, хоть в мире животных, хоть в обители нечистой силы. Этот знак зодиака дьявольски притягателен и хищно жаден к властвованию над другими, как истинный Дьявол – царь и великий князь всея Сумрака.

  • Дева: Смерть

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Этот скрупулезный знак до смерти замучит кого угодно своим занудством и педантизмом. И даже если вам удастся его обмануть и на какое-то время сбить с толку, он все равно не отвяжется, от него невозможно скрыться, он вас неизбежно настигнет и покарает.

  • Весы: Леший

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Леший их знает, собственного мнения отродясь не имеют или же их сразу такое множество, что Весы попросту теряются – куда склониться и какой выбор сделать. Может быть семь пятниц на неделе, а если им скучно жить – на ровном месте придумают головоломку себе и другим.

  • Скорпион: Скорпион

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Скорпиону, пожалуй, и придумывать ничего не нужно. Это самый страшный, сладострастный , жалящий, ядовитый, беспощадный и одновременно чувственный представитель зодиакального круга. Тому, кто попал в зону его влияния, уже не выбраться и живым не уйти.

  • Стрелец: Привидение

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

В принципе, безобидное и бестелесное создание, способное, разве что, изрядно испугать жертву . Но это не со зла, а лишь потому, что у них такая природа. Стрельцы, как и Привидения, никому не желают плохого, но способны добавить адреналина, о чем заранее предупреждают.

  • Козерог: Зомби

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Зомби нельзя убить, потому что он и так уже мертв. Он не чувствует боли, не слышит доводов, не чувствует жалости, а лишь планомерно выедает мозг , превращая свою жертву в себе подобное существо. То же можно сказать и о Козероге, если дать ему волю.

  • Водолей: Водяной

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Если нечисть происходит от понятия "нечистый", то Водолей себя к таковым не относит, а наоборот, он тот еще чистоплюй. Он мечтает о дальних плаваниях, рассуждает возвышенных идеях, но при этом, как Водяной, любит мокнуть в своем болоте , из которого вряд ли когда-то выберется.

  • Рыбы: Русалка

Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest
Как отметить Хэллоуин по знаку зодиака / Фото: pinterest

Хоть в жизни, хоть на дьявольской вечеринке, Рыбы склонны помалкивать, и кто знает, что у них на уме. Это сложная и эмоциональная натура, независимая, своенравная и непокорная. Махнет хвостом и добьется своего . Захочет – утопит, а захочет – подарит целый мир, пускай даже и подводный.

Ранее мы рассказывали, как сделать фотозону на Хэллоуин: чертова дюжина креативных идей.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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