Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Смотрите самые яркие идеи тыквы на Хэллоуин-2021 и узнайте, как правильно и просто вырезать символичный фонарь Джека.
Близится Хэллоуин-2021, и многие люди считают, что было бы забавно вырезать к празднику тыкву вместе с детьми, друзьями или соседями. В конце концов, это довольно просто.
Мы расскажем, как вырезать тыкву на Хэллоуин и сделать идеальный светильник Джека, который вы с гордостью поставите на свой подоконник 31 октября.
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Не все знают, что Хэллоуин – не новоиспеченный костюмированный праздник. Его корни уходят еще в дохристианскую эпоху. Именно в это время племена кельтов, которые проживали на территории современных Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на зиму и лето. А 31 октября считался у них последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый сезон – зимний.
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
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По древнему поверью кельтов, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев.
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Соответственно, отсюда и традиция – выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем". Про "Джека-фонаря" есть немало легенд, но их придумали гораздо позже.
Как вырезать тыкву на Хэллоуин: лайфхаки
Лайфхак 1. Как выбрать тыкву для Хэллоуина
Обычно на Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри, но вы можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит под вашу задумку. Если вы хотите сделать классического Джека-фонаря, купите среднюю тыкву с ярко-оранжевой кожурой. Она должна быть свежей, без пятен и повреждений.
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Лайфхак 2. Как вырезать тыкву на Хэллоуин: пошаговая инструкция
1. Для начала аккуратно срежьте верхушку. Затем возьмите ложку и нож и аккуратно выскоблите волокна, семечки и часть мякоти. Не делайте стенки слишком тонкими, иначе тыква может растрескаться. Стенки не должны быть и чересчур толстыми – так вам будет сложно вырезать рисунок.
2. Нанесите на тыкву контуры будущего узора. Вы можете нарисовать их маркером или сделать частые проколы шилом. Более профессиональный вариант – предварительно распечатать и приложить к тыкве специальный трафарет. Затем возьмите небольшой острый нож и начните вырезать, двигаясь от центра к краям рисунка. Чтобы тыквенная мякоть не потемнела, смажьте ее лимонным соком или вазелином. Теперь внутри Джека-фонаря можно зажечь свечу.
Лайфхак 3. Как зажечь свечу в тыкве на Хэллоуин
Внутри светильника Джека обязательно зажигают свечу. Удобнее всего поставить ее в маленький жаропрочный стаканчик. Помните, что если вы накроете тыкву с зажженной внутри свечой верхушкой, то она довольно быстро начнет гореть. Поэтому лучше использовать гирлянды или электронные свечи на батарейках.
Лайфхак 4. Оригинальные тыквы на Хэллоуин
Светильник Джека – далеко не единственный вариант тыквы на Хэллоуин. Вы можете не вырезать тыкву, а нарисовать на ее поверхности смешные рожицы или узоры. Тыквы также покрывают яркой краской или клеем с блестками. Кроме этого, вы можете сделать на поверхности карвинг в виде цветов, сказочных персонажей или героев кино и мультфильмов.
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay
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Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину:
Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.