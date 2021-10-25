Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Смотрите самые яркие идеи тыквы на Хэллоуин-2021 и узнайте, как правильно и просто вырезать символичный фонарь Джека.

Близится Хэллоуин-2021, и многие люди считают, что было бы забавно вырезать к празднику тыкву вместе с детьми, друзьями или соседями. В конце концов, это довольно просто.

Мы расскажем, как вырезать тыкву на Хэллоуин и сделать идеальный светильник Джека, который вы с гордостью поставите на свой подоконник 31 октября.

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Не все знают, что Хэллоуин – не новоиспеченный костюмированный праздник. Его корни уходят еще в дохристианскую эпоху. Именно в это время племена кельтов, которые проживали на территории современных Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на зиму и лето. А 31 октября считался у них последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый сезон – зимний.

Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay 1 /50

По древнему поверью кельтов, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев.

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Соответственно, отсюда и традиция – выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем". Про "Джека-фонаря" есть немало легенд, но их придумали гораздо позже.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: лайфхаки

Лайфхак 1. Как выбрать тыкву для Хэллоуина

Выбирайте среднюю тыкву круглой формы Фото: pixabay.com

Обычно на Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри, но вы можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит под вашу задумку. Если вы хотите сделать классического Джека-фонаря, купите среднюю тыкву с ярко-оранжевой кожурой. Она должна быть свежей, без пятен и повреждений.

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Лайфхак 2. Как вырезать тыкву на Хэллоуин: пошаговая инструкция

Срежьте верхушку тыквы и выскоблите мякоть Фото: pixabay.com

1. Для начала аккуратно срежьте верхушку. Затем возьмите ложку и нож и аккуратно выскоблите волокна, семечки и часть мякоти. Не делайте стенки слишком тонкими, иначе тыква может растрескаться. Стенки не должны быть и чересчур толстыми – так вам будет сложно вырезать рисунок.

Вырезайте рисунок по контурам Фото: pixabay.com

2. Нанесите на тыкву контуры будущего узора. Вы можете нарисовать их маркером или сделать частые проколы шилом. Более профессиональный вариант – предварительно распечатать и приложить к тыкве специальный трафарет. Затем возьмите небольшой острый нож и начните вырезать, двигаясь от центра к краям рисунка. Чтобы тыквенная мякоть не потемнела, смажьте ее лимонным соком или вазелином. Теперь внутри Джека-фонаря можно зажечь свечу.

Лайфхак 3. Как зажечь свечу в тыкве на Хэллоуин

Внутри тыквы зажигают свечу Фото: pixabay.com

Внутри светильника Джека обязательно зажигают свечу. Удобнее всего поставить ее в маленький жаропрочный стаканчик. Помните, что если вы накроете тыкву с зажженной внутри свечой верхушкой, то она довольно быстро начнет гореть. Поэтому лучше использовать гирлянды или электронные свечи на батарейках.

Лайфхак 4. Оригинальные тыквы на Хэллоуин

На тыкве можно вырезать что угодно Фото: pixabay.com

Светильник Джека – далеко не единственный вариант тыквы на Хэллоуин. Вы можете не вырезать тыкву, а нарисовать на ее поверхности смешные рожицы или узоры. Тыквы также покрывают яркой краской или клеем с блестками. Кроме этого, вы можете сделать на поверхности карвинг в виде цветов, сказочных персонажей или героев кино и мультфильмов.

Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин / Фото: Pixabay 1 /37

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину:

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.