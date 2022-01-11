Иллюзия, нарисованная на бумаге: красивые открытки на Старый Новый год 2022

Самые красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Праздников много не бывает! Если же вам хочется хоть на немного задержаться в новогоднем чуде, такая возможность есть, ведь впереди нас ждет Старый Новый год 2022. Этот праздник мы будем встречать уже с 13 на 14 января 2022 года.

Мы уже рассказывали, о популярных поздравлениях, которые можно отправить в мессенджерах, но решили найти еще и красивые открытки. Согласитесь, найти достойные варианты не так просто.

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Мы пересмотрели сотни вариантов и нашли самые стильные открытки у иллюстратора и художницы из города Ковингтон, штат Кентукки – Бекки Cтадтландер.

Ее работы вдохновлены красотой повседневных предметов, домашним комфортом, сочными красками и пейзажами различных стран. Бекка публикует свои рисунки в детских и книгах для взрослых, а также в арт-изданиях.

Выбрали для вас 10 открыток, нарисованных Беккой, которые не стыдно отправить самым близким и родным, друзьям, коллегам и просто хорошим людям.

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Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

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Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красивые открытки на Старый Новый год 2022 / Фото: Becca Stadtlander

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