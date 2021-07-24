Именины Елены: поздравления с Днем ангела

День ангела Елены / Фото: Depositphotos
Свои именины Елена по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.
Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Елены в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.
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Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает избранная, светлая, сияющая, солнечная, огненная – вот как много ярких и красивых значений у имени Елена.
Все Елены – женщины жизнерадостные, увлеченные, всем интересующиеся, светлые и часто доверчивые. У обладательниц этого имени очень развито чувство верности и справедливости.
В День ангела Елены мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Елены в прозе
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С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
Красивые поздравления с именинами Елены / Фото: Pixabay
Короткие смс поздравления с именинами Елены
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С Днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
Милые пожелания в День ангела Елены в прозе
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С Днем ангела, милая Елена. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего, очаровательного и ласкового. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.
С именинами, Елена! / Фото: Pixabay
Лучшие поздравления Елене с Днем ангела в стихах
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С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
Лучшие поздравления Елене с днем ангела / Фото: Pixabay
Именины Елены: добрые пожелания в День ангела
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У Леночки сегодня именины,
День ангела – еще так говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.
С днем ангела! / Фото: Pixabay
Философские пожелания в День ангела Елене в прозе
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Елена, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!
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