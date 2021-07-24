Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Все Елены, Леночки, Аленушки, Ленуси и Еленушки сегодня отмечают День ангела и получают в свой адрес самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.

День ангела Елены / Фото: Depositphotos

Свои именины Елена по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Елены в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.

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Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает избранная, светлая, сияющая, солнечная, огненная – вот как много ярких и красивых значений у имени Елена.

Все Елены – женщины жизнерадостные, увлеченные, всем интересующиеся, светлые и часто доверчивые. У обладательниц этого имени очень развито чувство верности и справедливости.

В День ангела Елены мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Елены в прозе

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С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Красивые поздравления с именинами Елены / Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Елены

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С Днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:



Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Милые пожелания в День ангела Елены в прозе

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С Днем ангела, милая Елена. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего, очаровательного и ласкового. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

С именинами, Елена! / Фото: Pixabay Реклама

Лучшие поздравления Елене с Днем ангела в стихах

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С Днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.



Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

Лучшие поздравления Елене с днем ангела / Фото: Pixabay

Именины Елены: добрые пожелания в День ангела

***

У Леночки сегодня именины,

День ангела – еще так говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.



Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.



Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.

С днем ангела! / Фото: Pixabay

Философские пожелания в День ангела Елене в прозе

***

Елена, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

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