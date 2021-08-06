Как быстро очистить овощи: кухонные лайфхаки

Чтобы процесс готовки не превратился в многочасовую каторгу возле плиты, посмотрите полезные советы, которые облегчат вам жизнь.

Как чистить овощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда желание приготовить что-нибудь вкусненькое пропадает, как только представишь себе, сколько всего нужно перечистить для выбранного блюда.

Многие для чистки овощей пользуются обычными кухонными ножами. Значительно облегчают труд всевозможные кухонные гаджеты, начиная от овощечистки и заканчивая специальными автоматами, которые и чистят, и крошат, и шинкуют, и фигурно вырезают.

Предлагаем вам интересные лайфхаки по чистке овощей, которые упростят и ускорят работу на кухне. Что-то может быть вам знакомо, а что-то станет настоящим открытием.

Читайте также: Как и когда правильно собирать урожай овощей

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Как быстро чистить овощи: лайфхаки

Лайфхак 1. Как быстро почистить морковку

Как собирать урожай овощей / Фото: Pinterest

Морковку, особенно молодую, легче всего чистить металлической мочалкой. По времени получается быстрее, а отходов остается меньше.

Лайфхак 2. Как быстро почистить молодую картошку

Как собирать урожай овощей / Фото: Pinterest

Можно воспользоваться тем же методом, что и с морковью, т.е. соскрести всю молодую кожицу металлической мочалкой. А можно помыть картофель и забросить в кастрюлю вместе с крупной солью. Затем накрыть крышкой и интенсивно потрясти. Соль выполнит всю "грязную" работу, а от вас потребуется только физическая.

Лайфхак 3. Как быстро почистить болгарский перец

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay Реклама

Тут тоже есть два варианта.

Сделать круговой надрез вокруг плодоножки, слегка втолкнуть ее в середину, а затем, проворачивая, потянуть на себя за хвостик. Все "внутренности" перца окажутся у вас в руках. Остатки семян вытрусите, постукивая овощем о ладонь. Отсеките с двух сторон верхушку и кончик перца. Затем вставьте нож внутрь перца и проверните, срезая белую сердцевину с семенами. Далее перец можно нарезать кольцами или ломтиками.

Лайфхак 4. Как быстро почистить чеснок

Как собирать урожай овощей / Фото: Pinterest

Головку чеснока разберите на зубчики, срежьте хвостики и забросьте в миску с водой. Оставьте чеснок на 10 минут. За это время шелуха пропитается водой и будет легко и быстро сниматься с чеснока.

Лайфхак 5. Как быстро почистить вареную свеклу

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay

Как только свекла сварилась, достаньте ее из горячей воды и сразу же опустите в миску с холодной. Затем обомните ее руками, как будто делаете массаж. В процессе такой обработки вся шкурка соскользнет со свеклы и остается в воде.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за разделочными досками.