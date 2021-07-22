Как быстро остудить кофе: утренние лайфхаки для кофеманов

Как остудить кофе / Фото: Unsplash
При всем своем изысканном вкусе и аромате утренний кофе имеет существенный недостаток. Собираясь на работу, мы так часто спешим, что приходится пить горячий бодрящий напиток, буквально обжигаясь. Есть способы, как быстро и просто остудить горячий кофе.
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Если вы не фанат изначально холодного кофе, в наших лайфхаках мы подскажем вам способы, как добиться нужной температуры свежезаваренного кофе, при этом чтобы он не потерял свой вкус и аромат.
Как быстро остудить кофе: лайфхаки
- Лайфхак 1. Лед
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash
И тут есть несколько вариантов. Можно забросить в чашку кофе обычный лед – но в этом случае напиток рискует ослабить свой крепкий и бесценный вкус.
Можно заранее заморозить не воду, а заваренный кофе, и тогда концентрация горячего напитка не потеряется.
А еще можно заварить кофе немного крепче обычного, чтобы при добавлении льда ваш напиток сбалансировался по крепости, которая вам подходит.
- Лайфхак 2. Мороженое
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash
Добавьте в напиток шарик мороженого. Не бойтесь экспериментов, возможно, вам понравится этот вкус.
- Лайфхак 3. Молоко
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash
Влейте в кофе ледяное молоко, и он тут же сбросит несколько градусов от кипятка до комфортной температуры.
- Лайфхак 4. Переливание
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash
Если же вы истинный кофеман и не признаете никакого другого вкуса, кроме свежезаваренного кофе, воспользуйтесь старым-добрым-проверенным методом, как остудить напиток. Несколько раз перелейте его из одной чашки в другую.
- Лайфхак 5. Холодная вода
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash
Но на этот раз холод добавляется не внутрь чашки, а снаружи. Опустите чашку кофе на несколько минут в миску с холодной водой и помешайте ложечкой. Напиток остынет намного быстрее.
К завтраку можно приготовить гренки с тартаром из лосося, украшенного клубникой.
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