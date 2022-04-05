Как быстро постирать вещи руками: ТОП-10 практичных советов

Как стирать вещи руками / Фото: Pinterest

Некоторые вещи совершенно нежелательно стирать в машинке, чтобы они не испортились, не растянулись или не полиняли. Или же их количество так мало, что просто жаль гонять машинку в целях экономии.

Для этого можно вспомнить старый бабушкин метод и постирать вещи руками . Как сделать это побыстрее, с наименьшими потерями времени, сил, воды и порошка, и к тому же не испортить любимые вещи? Читайте советы в нашей статье.

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Как быстро постирать вещи руками: лайфхаки

Лайфхак 1. Тазы

Для стирки вам понадобится два пластиковых таза : один – для замачивания и стирки, другой – для полоскания вещей.

Лайфхак 2. Стиральная доска

Также для ручной стирки удобно пользоваться стиральной доской , которая значительно упрощает движения и снимает часть нагрузки с рук.

Лайфхак 3. Замачивание

Даже если вы спешите, сначала замочите одежду в теплой и мыльной воде – подождав 10 минут, вы сэкономите много сил, а вещи отстираются гораздо легче. Если начать стирку сразу, ткань может попросту не отстираться.

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Лайфхак 4. Температура

Для ручной стирки большинства вещей оптимальная температура – это 30-40 °С . Чем нежнее ткань – тем прохладнее вода. Рукам должно быть комфортно. Для поддержания температуры добавляйте горячую воду в холодную, а не наоборот, чтобы не испортить ткань и не обжечься.

Лайфхак 5. Моющее средство

Прежде чем начать ручную стирку, полностью растворите в воде стиральный порошок или мыло – так вы сможете избежать пятен и разводов на ткани. Чтобы ускорить процесс, лучше пользоваться жидким средством .

Лайфхак 6. Вода

Если вещи не очень грязные , их можно стирать в той же воде, в которой они были замочены. Это сэкономит не только воду и стиральный порошок, но также и время, потраченное на стирку.

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Лайфхак 7. Сортировка

Обязательно отсортируйте белье по цветам . Можно пойти на хитрость и сначала постирать белые вещи, затем перебросить их в таз с чистой водой для полоскания, а в мыльной воде постирать какие-то более темные и цветные вещи. Но будьте осторожны, чтобы ничего не полиняло. Черный цвет должен быть заключительным.

Лайфхак 8. Щетка

Большинство деликатных тканей в ручной стирке боится жесткого воздействия, поэтому откажитесь от применения щетки . Также не стоит слишком сильно сжимать и выкручивать вещи, чтобы избежать вытягивания и деформации.

Лайфхак 9. Грязные места

Отдельно намыльте хозяйственным мылом особо загрязненные места и отложите на 5 минут , чтобы химия начала действовать. После этого грязь отойдет намного быстрее.

Лайфхак 10. Намыливание

Также желательно сразу намылить всю вещь и подождать 5-10 минут, а уже затем приступать к стирке. Благодаря такому замачиванию времени и сил в результате вы потратите гораздо меньше, чем если сразу будете стирать.

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