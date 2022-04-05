Як швидко випрати речі руками: ТОП-10 практичних порад

Як прати речі руками / Фото: Pinterest
Деякі речі зовсім небажано прати в машинці щоби вони не зіпсувалися, не розтяглися або не полиняли. Або їх кількість настільки мала, що просто шкода ганяти машинку з метою економії.
Для цього можна згадати старий бабусин метод і випрати речі руками . Як зробити це швидше, з найменшими втратами часу, сил, води та порошку, до того ж не зіпсувати улюблені речі? Читайте поради у нашій статті.
Як швидко випрати речі руками: лайфхаки
- Лайфхак 1. Тази
Для прання вам знадобиться два пластикові тази : один – для замочування та прання, інший – для полоскання речей.
- Лайфхак 2. Пральна дошка
Також для ручного прання зручно користуватися пральною дошкою , яка значно спрощує рухи та знімає частину навантаження з рук.
- Лайфхак 3. Замочування
Навіть якщо ви поспішаєте, спочатку замочіть одяг у теплій і мильній воді – зачекавши 10 хвилин, ви заощадите багато сил, а речі виперуться набагато легше. Якщо почати прання відразу, тканина може просто не відпратися.
- Лайфхак 4. Температура
Для ручного прання більшості речей оптимальна температура – це 30-40 °С . Чим ніжніша тканина – тим прохолодніша вода. Рукам має бути комфортно. Для підтримки температури додавайте гарячу воду у холодну, а не навпаки, щоб не зіпсувати тканину і не обпектися.
- Лайфхак 5. Миючий засіб
Перш ніж почати ручне прання, повністю розчиніть у воді пральний порошок або мило – так ви зможете уникнути плям та розводів на тканині. Щоб прискорити процес, краще користуватися рідким засобом .
- Лайфхак 6. Вода
Якщо речі не дуже брудні їх можна прати в тій же воді, в якій вони були замочені. Це заощадить не лише воду та пральний порошок, але також і час, витрачений на прання.
- Лайфхак 7. Сортування
Обов'язково відсортуйте білизну за кольорами . Можна піти на хитрість і спочатку випрати білі речі, потім перекинути їх у таз із чистою водою для полоскання, а в мильній воді випрати якісь темніші та кольорові речі. Але будьте обережні, щоб нічого не полиняло. Чорний колір має бути заключним.
- Лайфхак 8. Щітка
Більшість делікатних тканин у ручному пранні боїться жорсткого впливу, тому відмовтеся від застосування щітки . Також не варто занадто сильно стискати та викручувати речі, щоб уникнути витягування та деформації.
- Лайфхак 9. Брудні місця
Окремо намильте господарським милом особливо забруднені місця та відкладіть на 5 хвилин щоб хімія почала діяти. Після цього бруд відійде набагато швидше.
- Лайфхак 10. Намилювання
Також бажано відразу намилити всю річ і почекати 5-10 хвилин, а вже потім приступати до прання. Завдяки такому замочування часу і сил в результаті ви витратите набагато менше, ніж якщо відразу пратимете.
Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи.