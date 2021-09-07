Как делать шпаргалки: ТОП-10 прикольных лайфхаков

Как делать шпаргалки / Фото: Коллаж: Сегодня

Учеба – вещь непростая. Грядет зачет или контрольная, а вы не успели все выучить? На помощь может прийти шпаргалка. Главное – подготовить ее качественно, а спрятать надежно, но так, чтобы можно было воспользоваться. Мы поделимся несколькими интересными лайфхаками, как сделать шпаргалку, возможно, вам что-то пригодится.

Как делать шпаргалки: лайфхаки

Лайфхак 1. Тетрадь

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Возьмите тонкую тетрадь и отрежьте от нее узкую полоску шириной 2-3 см со стороны корешка. Затем эту полоску разрежьте еще на 4-5 частей. У вас получится несколько миниатюрных книжечек для шпаргалок, две из которых уже со скрепками, а остальные можно скрепить степлером. Они занимают мало места, хорошо помещаются в ладони и при этом незаметны.

Лайфхак 2. Руки

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Короткие шпаргалки можно сделать на ладонях или на внутренней области пальцев , где они соприкасаются друг с другом. А в холодное время года написанные подсказки будет не видно под длинным рукавом.

Лайфхак 3. Скотч

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Когда руки потеют, то текст на листочке может расплываться и плохо читаться. Чтобы этого не произошло, сразу после подготовки шпаргалки оклейте ее скотчем .

Лайфхак 4. Линейка

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Возьмите две одинаковые тонкие линейки, склейте их между собой скотчем с одной стороны, а внутрь приклейте шпаргалку . Со стороны это не вызовет подозрений.

Лайфхак 5. Ластик

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

В стирашке можно проковырять контейнер для хранения достаточно большой информации. Приклейте концы шпаргалки , сложенной гармошкой, в два таких ластика и соедините их между собой.

Лайфхак 6. Ручка

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

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Ручка – отличный футляр для шпаргалки . Возьмите листик, чтобы он по размеру не превышал длину ручки, напишите шпаргалку, а затем намотайте на стержень внутри ручки. В подходящий момент просто достаньте ее.

Лайфхак 7. Принтер

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Распечатайте текст на лазерном принтере , наклейте на него скотч, опустите на пару минут в теплую воду и снимите бумагу со скотча. Текст шпаргалки перейдет на прозрачную пленку. Теперь его можно поместить хоть на ручку, хоть на бутылку с водой – он будет практически незаметен.

Лайфхак 8. Пробка

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Вырежьте несколько кругляшков по диаметру пробки от бутылки. Склейте их между собой в цепочку, напишите нужную информацию, а затем сложите гармошкой и поместите под пробку . Горлышко самой бутылки с водой при этом затяните пленкой.

Лайфхак 9. Бутылка

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Для такой шпаргалки вам понадобится бутылка с непрозрачным напитком . Отклейте с нее этикетку, напишите на внутренней стороне текст и вновь приклейте на место. Немного отпейте жидкость до верхнего уровня этикетки. Теперь при наклоне бутылки вам будет видна шпаргалка.

Лайфхак 10. Пластырь

Как сделать шпаргалку / Фото: Pinterest

Небольшую гармошку можно спрятать под медицинский пластырь . Напишите шпаргалку, прикрепите ее к одноразовому пластырю и наклейте его на руку или палец. А в нужный момент отлепите и верните назад.

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