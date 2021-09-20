Как долго хранить капусту / Фото: Коллаж: Сегодня

Белокочанная капуста – один из тех универсальных овощей, которые не сходят с наших столов круглый год. Какие условия для хранения капусты оптимальны и можно ли ее сберечь в квартире, читайте в наших лайфхаках.

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Какой бы способ вы ни выбрали, есть общие рекомендации, в каких условиях нужно хранить капусту, чтобы она как можно дольше не теряла своих свойств.

Условия хранения капусты

Для длительного хранения следует отбирать средние сорта капусты, которые смогут полежать 2-3 месяца, и поздние – сохраняющие свои свойства в течение полугода и даже года. Если перед сбором капусты стоял дождливый сезон или же овощи заливали водой, ее лежкость будет меньше, чем в сухую погоду. Также плохо хранится капуста, которая получила перебор азотных удобрений , потому что у нее формируется рыхлый кочан, который впоследствии быстро гниет. Чтобы дольше сохранить урожай, срезать капусту лучше в сухой солнечный день . При этом не нужно полностью срезать кочерыгу, лучше оставить длину 5-8 см от места крепления кроющих листьев. Сами покровные листья становятся защитой от поражения болезнями, поэтому их снимать не нужно. Подготовка к хранению идет уже во время сбора урожая. Капусту следует сразу сортировать , отбирая целые, тугие, правильно сформированные головки без признаков поражения болезнями и вредителями. А забракованные кочаны лучше пустить в переработку, законсервировать и засолить. Оптимальная температура для хранения капусты – от 0 до +1°С . Влажность должна составлять 80-95% , чем она меньше, тем быстрее у капусты высохнут наружные листья. Хранить капусту следует в проветриваемом помещении отдельно от других овощей и фруктов .

Как хранить капусту: лайфхаки

Лайфхак 1. В холодильнике

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Если вам нужно сохранить несколько кочанов, оберните каждый из них в пищевую пленку или бумагу и отправьте в отдел для овощей с выбранной минимальной температурой. При образовании конденсата пленку меняют.

Лайфхак 2. На балконе

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Кочаны капусты также оборачивают в пленку или бумагу, а для хранения на балконе или лоджии подготавливают утепленные пенопластом коробки или ящики . Затем укутывают одеялом.

Лайфхак 3. Подвесить

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Так капусту удобно хранить в прохладной кладовке или погребе. Для этого нужно, чтобы капуста была не срезана под самый кочан , а имела кочерыжку, за которую ее подвешивают. Ее можно обвязать за ножку или же проткнуть крючком. Затем овощи цепляют к перекладине или краям полок так, чтобы они не касались друг друга.

Лайфхак 4. В песке

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

В ящики насыпают слой сухого песка примерно 20 см, а затем втыкают в него капусту кочерыжкой вниз. Из минусов такого хранения – если песок плохо отмоется, он будет попадаться в готовке.

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Лайфхак 5. В штабелях

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Если капусты много, ее целесообразно штабелевать. Но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию, нормальную температуру и влажность. Кочаны без кочерыжек укладывают послойно , так чтобы в нижнем слое между головками было расстояние около 10 см. А последующие слои выкладывают в виде пирамиды.

Лайфхак 6. На полках

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

В подвале оборудуют деревянные полки с высотой, чтобы поместились кочаны, и небольшим уклоном в сторону стены, чтобы они не скатились. Можно обернуть капусту пленкой или бумагой.

Лайфхак 7. В траншеях

Как хранить капусту / Фото: Pinterest

Большой урожай хранят в траншеях, однако к ним затруднен постоянный доступ . Выкапывают ямы глубиной до 1,5 м, на дно помещают толстый слой соломы, а сверху – капусту в два слоя, перекладывая соломой. Накрывают траншею деревянным щитом и засыпают землей, слоем 10-20 см. При заморозках хранилище сверху можно утеплить соломой или опавшими листьями.

Смотрите видеорецепт засыпанной капусты

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