Как долго хранить капусту / Фото: Коллаж: Сегодня
Белокочанная капуста – один из тех универсальных овощей, которые не сходят с наших столов круглый год. Какие условия для хранения капусты оптимальны и можно ли ее сберечь в квартире, читайте в наших лайфхаках.
Какой бы способ вы ни выбрали, есть общие рекомендации, в каких условиях нужно хранить капусту, чтобы она как можно дольше не теряла своих свойств.
Условия хранения капусты
- Для длительного хранения следует отбирать средние сорта капусты, которые смогут полежать 2-3 месяца, и поздние – сохраняющие свои свойства в течение полугода и даже года.
- Если перед сбором капусты стоял дождливый сезон или же овощи заливали водой, ее лежкость будет меньше, чем в сухую погоду.
- Также плохо хранится капуста, которая получила перебор азотных удобрений , потому что у нее формируется рыхлый кочан, который впоследствии быстро гниет.
- Чтобы дольше сохранить урожай, срезать капусту лучше в сухой солнечный день . При этом не нужно полностью срезать кочерыгу, лучше оставить длину 5-8 см от места крепления кроющих листьев. Сами покровные листья становятся защитой от поражения болезнями, поэтому их снимать не нужно.
- Подготовка к хранению идет уже во время сбора урожая. Капусту следует сразу сортировать , отбирая целые, тугие, правильно сформированные головки без признаков поражения болезнями и вредителями. А забракованные кочаны лучше пустить в переработку, законсервировать и засолить.
- Оптимальная температура для хранения капусты – от 0 до +1°С . Влажность должна составлять 80-95% , чем она меньше, тем быстрее у капусты высохнут наружные листья.
- Хранить капусту следует в проветриваемом помещении отдельно от других овощей и фруктов .
Как хранить капусту: лайфхаки
- Лайфхак 1. В холодильнике
Если вам нужно сохранить несколько кочанов, оберните каждый из них в пищевую пленку или бумагу и отправьте в отдел для овощей с выбранной минимальной температурой. При образовании конденсата пленку меняют.
- Лайфхак 2. На балконе
Кочаны капусты также оборачивают в пленку или бумагу, а для хранения на балконе или лоджии подготавливают утепленные пенопластом коробки или ящики . Затем укутывают одеялом.
- Лайфхак 3. Подвесить
Так капусту удобно хранить в прохладной кладовке или погребе. Для этого нужно, чтобы капуста была не срезана под самый кочан , а имела кочерыжку, за которую ее подвешивают. Ее можно обвязать за ножку или же проткнуть крючком. Затем овощи цепляют к перекладине или краям полок так, чтобы они не касались друг друга.
- Лайфхак 4. В песке
В ящики насыпают слой сухого песка примерно 20 см, а затем втыкают в него капусту кочерыжкой вниз. Из минусов такого хранения – если песок плохо отмоется, он будет попадаться в готовке.
- Лайфхак 5. В штабелях
Если капусты много, ее целесообразно штабелевать. Но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию, нормальную температуру и влажность. Кочаны без кочерыжек укладывают послойно , так чтобы в нижнем слое между головками было расстояние около 10 см. А последующие слои выкладывают в виде пирамиды.
- Лайфхак 6. На полках
В подвале оборудуют деревянные полки с высотой, чтобы поместились кочаны, и небольшим уклоном в сторону стены, чтобы они не скатились. Можно обернуть капусту пленкой или бумагой.
- Лайфхак 7. В траншеях
Большой урожай хранят в траншеях, однако к ним затруднен постоянный доступ . Выкапывают ямы глубиной до 1,5 м, на дно помещают толстый слой соломы, а сверху – капусту в два слоя, перекладывая соломой. Накрывают траншею деревянным щитом и засыпают землей, слоем 10-20 см. При заморозках хранилище сверху можно утеплить соломой или опавшими листьями.
Смотрите видеорецепт засыпанной капусты
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