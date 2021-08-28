Как сложить пакеты / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиэтиленовые пакеты прочно вошли в нашу жизнь благодаря удобству и практичности. Но часто из-за их чрезмерного количества захламляется большая территория в доме. Многие хозяйки отводят под них целые ящики на кухне, и все равно они не помещаются.
Также часто бывает, когда нужен маленький пакетик, под руки обязательно попадается огромный и наоборот. Как разобраться в этом хаосе и привести дом в порядок? Читайте наши лайфхаки.
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Как хранить пакеты дома – лайфхаки
- Лайфхак 1. Узлы
Даже просто связанные в узлы пакеты приобретают какую-то минимальную форму и не громоздятся чистым хаосом, нервируя хозяев. Можно сначала сложить пакет поперек вдвое, а уже потом завязать – так он будет еще компактнее. Только не затягивайте узлы!
- Лайфхак 2. Треугольнички
Сложите пакет в 2 или 3 раза вдоль, в зависимости от его размера. А затем нижний уголок подтяните к боковой стороне, образовывая треугольный край . Поочередно сворачивая пакет, вы получите компактный треугольник, ручки которого можно заправить в складку или завязать.
- Лайфхак 3. Рулоны
Другой вариант: сложенный в полоску пакет свернуть трубочкой и обернуть его же ручками , чтобы он не разматывался. В таком виде пакеты будут занимать намного меньше места в ящиках.
- Лайфхак 4. Вешалка
Большие и громоздкие пакеты сложнее скрутить в миниатюрные узлы или треугольнички. Да и распутывать их потом сложнее. Зато они будут неплохо себя чувствовать на перекладинах где-нибудь на дверце в тумбочке под мойкой.
- Лайфхак 5. Сумки
Все пакеты разберите по размерам и поместите в несколько небольших, одинаковых по размеру сумочек. В нижней части сумок сделайте прорези , чтобы пакеты было удобно доставать. А сами сумки повесьте в укромном месте на кухне.
- Лайфхак 6. Баклажка
Наряду с сумками практично использовать пластиковые емкости. Они держат форму и не дают пакетам разлетаться по всей кухне. Можно изготовить такое хранилище из большой пластиковой бутылки или канистры.
- Лайфхак 7. Коробка
Аналогичное прочное хранилище можно сделать из картонной коробки. Достаточно прорезать в ней отверстия, через которые удобно доставать пакеты.
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