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Как открыть крышку бутылки, если она не открывается: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 19:24
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Руками, плоскогубцами, полотенцем и даже дверьми – как еще можно открыть неподдающуюся бутылку, читайте самые разнообразные способы.
Как открыть крышку бутылки
Как открыть крышку бутылки / Фото: Unsplash

Хочется пить, в руках вожделенная бутылка с бесценной жидкостью, а крышка никак не откручивается – знакомая ситуация? Как открыть бутылку и добраться до желанной влаги, читайте наши лайфхаки.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Обычно открыть пластиковую бутылки не составляет большого труда даже для ребенка. Но иногда система дает сбой – то ли из-за большого напора газа в напитке, то ли из-за какого-то дефекта крышки.

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Как можно открыть крышку бутылки: лайфхаки и секреты

  • Лайфхак 1. Ткань

Если рука скользит по бутылке, воспользуйтесь плотной тканью – полотенцем, салфеткой, краем футболки и т.д. Оберните непослушную пробку, плотно зажмите ладонью и прокрутите, пока не сорвете фиксирующее кольцо. Но будьте аккуратны, чтобы не испортить и не растянуть одежду.

  • Лайфхак 2. Горячая вода

Непокорную бутылку рекомендуется подержать какое-то время под струей горячей воды. За счет упаковки жидкость в ней еще не успеет нагреться, зато сама пробка под воздействием температуры расширится, и ее будет проще открутить. Поосторожнее, не обожгите пальцы.

  • Лайфхак 3. Плоскогубцы

В борьбе за глоток воды вам помогут пассатижи. Ими гораздо удобнее плотно сжать пробку и свернуть с бутылки, чем голыми руками. В роли надежного фиксатора для пробки можно воспользоваться дверью, зажав в дверной коробке бутылку и прокручивая ее.

  • Лайфхак 4. Нож

Ножом можно надсечь плотные соединительные полосочки между кольцом и пробкой. Именно этот брак не дает свободно откупорить бутылку.

  • Лайфхак 5. Самый хитрый способ

Просто оглянитесь вокруг и попросите кого-то более сильного. Ребенку поможет папа, слабой девушке – коллега на работе или попутчик в вагоне. Добрые люди есть везде, просто не бойтесь озвучивать им свои потребности и просьбы.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы делились полезными лайфхаками, как спастись от мошек.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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