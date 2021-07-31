Как быстро распутать узел

Плохо, если узел не держит и развязывается сам по себе. Но еще хуже, когда невозможно быстро развязать туго затянувшуюся веревку или шнурок.

Как распутать узел / Фото: Сегодня

Узел может неожиданно затянуться где угодно: на обуви, на поясе спортивных штанов, на шляпе, на пакете с продуктами. И в самый неподходящий момент, когда вам нужно ослабить его концы, узел предательски не поддается на уговоры.

Есть несколько способов, освоив которые, вы наверняка справитесь с любыми затянутыми узлами.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как можно распутать узел: лайфхаки

Лайфхак 1. Не спешите

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Какой бы метод вы ни выбрали, прежде всего рассмотрите узел и попытайтесь понять, как именно он затянулся, чтобы не усугубить ситуацию еще больше, дергая веревку не в ту сторону.

Лайфхак 2. Острые предметы

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Вам помогут отвертка, иголка, вязальная спица и т.д. Втолкните/ввинтите приспособление в узел, расшатайте его, подцепите затянувшуюся петлю. Только будьте аккуратны, чтобы не повредить и не нарушить волокна.

Лайфхак 3. Заколки-невидимки

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Острыми предметами могут выступать невидимки, воткнутые в узел. Они помогут вам растянуть упрямые петли узла в стороны и развязать их.

Лайфхак 4. Выкручивание

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Такой метод отлично работает с крепко завязанными полиэтиленовыми пакетами и узлами на синтетических веревках. Возьмите конец пакета или шнурка и максимально сильно закрутите его. В результате он перестанет изгибаться. Затем получившийся твердый конец толкайте в направлении узла. За счет собственной жесткости он вытолкнет сам себя из тугой петли узла.

Лайфхак 5. Мыло

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Этот способ помогает справиться со старыми задубевшими узлами . Сделайте теплый мыльный раствор и поместите в него веревку с узлом на некоторое время, чтобы она хорошенько пропиталась водой. Потрите узел пальцами – так волокна лучше растянутся.

Лайфхак 6. Детская присыпка

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Другое средство, которое уменьшит трение веревок, усилит скольжение и облегчит задачу распутывания узла – это тальк или детская присыпка.

Лайфхак 7. Молоток

Как распутать узел / Фото: Pinterest

Такой способ подойдет для распутывания толстой веревки или мощного троса . Затянувшийся узел нужно обстучать молотком со всех сторон. Такая обработка размягчает веревку, смещает места затягивания, и она постепенно поддается.

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