Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Шопимся правильно

Как сделать скраб

Креатив для дачи

Как заморозить малину

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как быстро распутать узел

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 июля, 14:46
Копировать ссылку
Плохо, если узел не держит и развязывается сам по себе. Но еще хуже, когда невозможно быстро развязать туго затянувшуюся веревку или шнурок.
Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Сегодня

Узел может неожиданно затянуться где угодно: на обуви, на поясе спортивных штанов, на шляпе, на пакете с продуктами. И в самый неподходящий момент, когда вам нужно ослабить его концы, узел предательски не поддается на уговоры.

Есть несколько способов, освоив которые, вы наверняка справитесь с любыми затянутыми узлами.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также:

Как можно распутать узел: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не спешите

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Какой бы метод вы ни выбрали, прежде всего рассмотрите узел и попытайтесь понять, как именно он затянулся, чтобы не усугубить ситуацию еще больше, дергая веревку не в ту сторону.

  • Лайфхак 2. Острые предметы

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Вам помогут отвертка, иголка, вязальная спица и т.д. Втолкните/ввинтите приспособление в узел, расшатайте его, подцепите затянувшуюся петлю. Только будьте аккуратны, чтобы не повредить и не нарушить волокна.

  • Лайфхак 3. Заколки-невидимки

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Острыми предметами могут выступать невидимки, воткнутые в узел. Они помогут вам растянуть упрямые петли узла в стороны и развязать их.

  • Лайфхак 4. Выкручивание

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Такой метод отлично работает с крепко завязанными полиэтиленовыми пакетами и узлами на синтетических веревках. Возьмите конец пакета или шнурка и максимально сильно закрутите его. В результате он перестанет изгибаться. Затем получившийся твердый конец толкайте в направлении узла. За счет собственной жесткости он вытолкнет сам себя из тугой петли узла.

  • Лайфхак 5. Мыло

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Этот способ помогает справиться со старыми задубевшими узлами . Сделайте теплый мыльный раствор и поместите в него веревку с узлом на некоторое время, чтобы она хорошенько пропиталась водой. Потрите узел пальцами – так волокна лучше растянутся.

  • Лайфхак 6. Детская присыпка

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Другое средство, которое уменьшит трение веревок, усилит скольжение и облегчит задачу распутывания узла – это тальк или детская присыпка.

  • Лайфхак 7. Молоток

Как распутать узел
Как распутать узел / Фото: Pinterest

Такой способ подойдет для распутывания толстой веревки или мощного троса . Затянувшийся узел нужно обстучать молотком со всех сторон. Такая обработка размягчает веревку, смещает места затягивания, и она постепенно поддается.

Смотрите видео, как охладить дом в жару:

Ранее мы публиковали простые лайфхаки, как быстро заправить одеяло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак для хорошего урожая
Лунный посевной календарь на июль
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как пережить жару
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
26 июля - 1 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять