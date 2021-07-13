Как избавиться от неприятного запаха в кроссовках летом: ТОП-5 лайфхаков

Как избавиться от запаха в обуви / Фото: Unsplash
Покупая новенькие кроссовки, хочется, чтобы они подольше оставались чистыми и нарядными. Но часто после начала носки, а особенно после активной тренировки, обувь источает неприятный запах. Летом дело усугубляется, ведь ноги от жары потеют еще больше.
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Как избавиться от запаха в обуви: лайфхаки
- Лайфхак 1. Гигиена ног
Как избавиться от запаха в обуви / Фото: Unsplash
Прежде всего постарайтесь убрать источник запаха еще до того, как он распространится. Ведь предотвратить появление неприятного запаха намного проще, чем позже бороться с его последствиями. После тренировок, особенно летом, регулярно мойте ноги.
- Лайфхак 2. Стирка
Как убрать запах из обуви / Фото: Pinterest
Спортивную обувь можно забросить в стиральную машину. Как и обычные вещи после стирки, обувь посвежеет и приобретет нормальный аромат порошка и кондиционера. Сушите постиранную обувь на свежем воздухе, тем более что летом она сохнет очень быстро.
- Лайфхак 3. Стельки и носки
Как избавиться от запаха в обуви / Фото: Unsplash
Купите с запасом и почаще меняйте стельки и носки из натуральных материалов – 2-3 раза в день, а не только после тренировки. Они лучше впитывают влагу, оставляя ногу сухой и предотвращая размножение бактерий. А для спортивной обуви производятся специальные дезодорирующие стельки. Согласитесь, стирать и сушить мягкую ткань гораздо проще, чем проводить эту же процедуру с кроссовками.
- Лайфхак 4. Чистка
Как избавиться от запаха в обуви / Фото: Pinterest
Кроссовки нужно регулярно чистить. Но вот из-за частой стирки ослабевают клеевые соединения и линяет текстиль. Для качественной обуви из нубука, замши не пожалейте профессиональные средства, которые хорошо убирают грязь и посторонние запахи, но при этом не портят обувь.
- Лайфхак 5. Поглотители запахов
Как убрать запах из обуви / Фото: Pinterest
Для устранения неприятных запахов и ароматизации подходит пищевая сода, соль, крахмал, древесный уголь, лимонные корки, а также пакетики с чаем и высушенный молотый кофе после заваривания. Они способны впитывать запахи. Сделайте мешочки с такой смесью, при желании капните туда пару капель эфирного масла и вкладывайте на ночь вовнутрь пары.
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