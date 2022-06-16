Как избавиться от вшей в домашних условиях

Как избавиться от вшей / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня
От педикулеза не застрахован никто. Вши могут в равной степени поселиться на чистой или грязной голове, ведь они передаются контактным путем – через вещи, наволочки, и даже подголовники в транспорте.
Но вот дискомфорта из-за этих паразитов человеку достается немало: зуд, сыпь, покраснения , да и эстетически вши и их яйца на голове выглядят ужасно. Какие же есть народные способы избавления от этого заболевания? Читайте в нашей статье.
Уксус
Имейте в виду, что уксус не ликвидирует паразитов полностью. Он разрушает защитную клейкую оболочку гнид , за счет чего яйца отклеиваются от волос, и их легче вычесать. Проводя процедуру, старайтесь меньше вдыхать пары уксуса или делать это на воздухе. Для полного удаления вшей потребуется повторить процедуру 3-4 раза в течение недели.
- Разбавьте уксус до концентрации 4,5%.
- Немного намочите волосы водой по всей длине.
- Нанесите на них раствор уксуса губкой или тканью и оставьте на 10-15 минут.
- Промойте голову теплой проточной водой.
- Просушите волосы и приступите к вычесыванию гнид и паразитов мелким гребнем.
Перекись водорода
Перекись помогает легко ликвидировать гнид. Как и уксус, она воздействует на защитную клейкую оболочку яиц, и после этого вычесывание гнид становится более быстрым. Однако будьте осторожны, потому что средство может вызвать ожог кожи головы у ребенка или взрослого, а также повредить волосы.
- Разведите 3%-й раствор перекиси напополам с водой из расчета 1 к 1 и нанесите на волосы.
- Наденьте на голову пакет или обмотайте пищевой пленкой и оставьте на 10-15 минут.
- Тщательно прополощите волосы, чтобы смыть перекись.
- Высушите волосы и вычешите остатки вшей и гнид гребнем.
Керосин
Керосин более токсичен, чем уксус или перекись и убивает вшей, но мало действует на гнид. Поэтому лучше комбинировать два средства – керосин и уксус вместе или поочередно.
- Смешайте 1 ст. ложку керосина с 1 ст. ложкой шампуня, добавьте 2 ст. ложки растительного масла и перемешайте.
- Нанесите средство на волосы и вспеньте.
- Наденьте на голову полиэтиленовый пакет и оставьте на 15 минут у ребенка и на 1 час у взрослого.
- Затем тщательно промойте голову теплой водой.
- Вычешите гнид и вшей мелким гребнем.
Дегтярное мыло
Это мыло безопасно для кожи головы и волос , но губительно для паразитов. Однако для полного удаления вшей и гнид процедуру нужно повторять примерно 10 раз.
- Помойте и высушите волосы.
- Нанесите жидкое дегтярное мыло на волосы и хорошенько вспените.
- Накройте голову пакетом и оставьте на полчаса.
- Помойте голову теплой водой с шампунем.
- Вычешите волосы гребнем.
Растительное масло
Против вшей можно применять любое растительное масло : подсолнечное, анисовое, лавандовое, репейное, кокосовое, касторовое и т.д. При необходимости повторяйте процедуру в течение нескольких дней.
- Увлажните волосы и смажьте их маслом с помощью губки или ткани.
- Наденьте на голову пакет или пищевую пленку и оставьте на полчаса.
- Смойте теплой водой и просушите волосы.
- Гребнем вычешите гнид и вшей.
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