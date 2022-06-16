Як позбутися вошей у домашніх умовах

Як позбутися вошей / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Від педикульозу не застрахований ніхто. Воші можуть однаково оселитися на чистій або брудній голові, адже вони передаються контактним шляхом – через речі, наволочки і навіть підголівники у транспорті.

Але дискомфорту через цих паразитів людині дістається чимало: свербіж, висип, почервоніння шкіри , та й естетично воші та їхні яйця на голові – це жахливо. Які ж є народні способи позбавлення цього захворювання? Читайте у нашій статті.

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Оцет

Оцет / Фото: pinterest

Майте на увазі, що оцет не ліквідує паразитів повністю. Він руйнує захисну клейку оболонку гнид , після чого яйця відклеюються від волосся, та їх легше вичесати. Проводячи процедуру, намагайтеся менше вдихати пари оцту або робіть це на повітрі. Для повного видалення вошей потрібно повторити процедуру 3-4 рази протягом тижня.

Розбавте оцет до концентрації 4,5%. Трохи намочіть волосся водою по всій довжині. Нанесіть на них розчин оцту губкою або тканиною та залиште на 10-15 хвилин. Промийте волосся теплою проточною водою. Просушіть волосся і починайте вичісування гнид та паразитів частим гребенем.

Перекис водню

Перекис водню / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Перекис допомагає легко усунути гнид. Як і оцет, він впливає на захисну клейку оболонку яєць, і після цього вичісування гнид пришвидшується. Однак будьте обережні, тому що засіб може спричинити опік шкіри голови у дитини або дорослого, а також пошкодити волосся.

Розведіть 3%-й розчин перекису навпіл з водою (з розрахунку 1:1) і намочіть ним волосся. Надягніть на голову пакет або обмотайте волосся харчовою плівкою і залиште на 10-15 хвилин. Ретельно прополощіть волосся, щоб змити перекис. Висушіть волосся і вичешіть залишки вошей та гнид гребенем.

Гас

Гас / Фото: pinterest

Гас більш токсичний, ніж оцет або перекис, і вбиває вошей, але мало діє на гнид. Тому краще комбінувати два засоби – гас і оцет разом чи почергово.

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Змішайте 1 ст. ложку гасу з 1 ст. ложкою шампуню, додайте 2 ст. ложки рослинної олії та перемішайте. Нанесіть засіб на волосся і спіньте. Надягніть на голову поліетиленовий пакет і залиште на 15 хвилин у дитини та на 1 годину в дорослого. Потім ретельно промийте волосся теплою водою. Вичешіть гнид і вошей частим гребенем.

Дігтярне мило

Дігтярне мило / Фото: pinterest

Це мило безпечне для шкіри голови та волосся, але згубне для паразитів. Однак для повного видалення вошей та гнид процедуру потрібно повторювати приблизно 10 разів.

Помийте та висушіть волосся. Нанесіть рідке дігтярне мило на волосся і добре спіньте. Накрийте голову пакетом і залиште на пів години. Помийте голову теплою водою із шампунем. Вичешіть волосся гребенем.

Рослинна олія

Рослинна олія / Фото: pinterest

Проти вошей можна застосовувати будь-яку рослинну олію : соняшникову, анісову, лавандову, реп'яхову, кокосову, касторову тощо. За необхідності повторюйте процедуру протягом кількох днів.

Зволожте волосся і змастіть його олією за допомогою губки або тканини. Надягніть на голову пакет або харчову плівку і залиште на пів години. Змийте теплою водою та просушіть волосся. Гребенем вичешіть гнид та вошей.

Дрібний гребінець / Фото: pinterest

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