Як позбутися вошей у домашніх умовах

Як позбутися вошей / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні
Від педикульозу не застрахований ніхто. Воші можуть однаково оселитися на чистій або брудній голові, адже вони передаються контактним шляхом – через речі, наволочки і навіть підголівники у транспорті.
Але дискомфорту через цих паразитів людині дістається чимало: свербіж, висип, почервоніння шкіри , та й естетично воші та їхні яйця на голові – це жахливо. Які ж є народні способи позбавлення цього захворювання? Читайте у нашій статті.
Оцет
Майте на увазі, що оцет не ліквідує паразитів повністю. Він руйнує захисну клейку оболонку гнид , після чого яйця відклеюються від волосся, та їх легше вичесати. Проводячи процедуру, намагайтеся менше вдихати пари оцту або робіть це на повітрі. Для повного видалення вошей потрібно повторити процедуру 3-4 рази протягом тижня.
- Розбавте оцет до концентрації 4,5%.
- Трохи намочіть волосся водою по всій довжині.
- Нанесіть на них розчин оцту губкою або тканиною та залиште на 10-15 хвилин.
- Промийте волосся теплою проточною водою.
- Просушіть волосся і починайте вичісування гнид та паразитів частим гребенем.
Перекис водню
Перекис допомагає легко усунути гнид. Як і оцет, він впливає на захисну клейку оболонку яєць, і після цього вичісування гнид пришвидшується. Однак будьте обережні, тому що засіб може спричинити опік шкіри голови у дитини або дорослого, а також пошкодити волосся.
- Розведіть 3%-й розчин перекису навпіл з водою (з розрахунку 1:1) і намочіть ним волосся.
- Надягніть на голову пакет або обмотайте волосся харчовою плівкою і залиште на 10-15 хвилин.
- Ретельно прополощіть волосся, щоб змити перекис.
- Висушіть волосся і вичешіть залишки вошей та гнид гребенем.
Гас
Гас більш токсичний, ніж оцет або перекис, і вбиває вошей, але мало діє на гнид. Тому краще комбінувати два засоби – гас і оцет разом чи почергово.
- Змішайте 1 ст. ложку гасу з 1 ст. ложкою шампуню, додайте 2 ст. ложки рослинної олії та перемішайте.
- Нанесіть засіб на волосся і спіньте.
- Надягніть на голову поліетиленовий пакет і залиште на 15 хвилин у дитини та на 1 годину в дорослого.
- Потім ретельно промийте волосся теплою водою.
- Вичешіть гнид і вошей частим гребенем.
Дігтярне мило
Це мило безпечне для шкіри голови та волосся, але згубне для паразитів. Однак для повного видалення вошей та гнид процедуру потрібно повторювати приблизно 10 разів.
- Помийте та висушіть волосся.
- Нанесіть рідке дігтярне мило на волосся і добре спіньте.
- Накрийте голову пакетом і залиште на пів години.
- Помийте голову теплою водою із шампунем.
- Вичешіть волосся гребенем.
Рослинна олія
Проти вошей можна застосовувати будь-яку рослинну олію : соняшникову, анісову, лавандову, реп'яхову, кокосову, касторову тощо. За необхідності повторюйте процедуру протягом кількох днів.
- Зволожте волосся і змастіть його олією за допомогою губки або тканини.
- Надягніть на голову пакет або харчову плівку і залиште на пів години.
- Змийте теплою водою та просушіть волосся.
- Гребенем вичешіть гнид та вошей.
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