Как написать письмо и заказать подарки Деду Морозу

Как написать письмо Деду Морозу / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 4 декабря, помимо церковной даты Введения во храм Пресвятой Богородицы, в мире отмечают интересный, добрый и волшебный праздник – Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу .

Причем, этого дня ждут не только дети, но и многие взрослые, которые не утратили веру в чудеса и с нетерпением ждут наступления новогодних праздников.

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Новый год – особенная пора , время приподнятого настроения, приятных подарков и сюрпризов. А также подведения итогов и составления новых планов, когда жизнь совершает новый виток, а небеса открываются для воплощения задумок и желаний. Недаром считается, что именно в новогоднюю ночь сбываются самые заветные мечты. Только важно их заранее правильно сформулировать и загадать.

Одни для этого составляют карту желаний, другие молятся в церкви, кто-то следит за падающими звездами, а кто-то пишет письма доброму волшебнику.

Как написать письмо Деду Морозу: главные советы

Чтобы Дед Мороз правильно вас понял, ничего не забыл и максимально выполнил заветное желание, важно продумать свое послание до мелочей. И отнестись к нему серьезно.

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Будьте вежливы, все-таки вы пишете старому и мудрому волшебнику. Проявите уважение , обязательно поздоровайтесь в начале письма и попрощайтесь – в конце. Новый год – праздник для всех , в том числе и для самого Деда Мороза. А потому поздравьте старика с его "профессиональным" праздником и пожелайте всего наилучшего. Ему будет приятно. Не забудьте рассказать о себе хотя бы в двух словах – кто вы, как вас зовут. Дед Мороз – хоть и волшебник, но он не может знать все обо всех. А вот далее приступайте к самой просьбе . Чего бы вам хотелось? Пусть это будет в меру чудесное и реальное желание, которое все-таки можно осуществить, а не просто звезда с небес. Подумайте, почему Дед Мороз должен выполнить ваше желание? Ведь подарки не дарят просто так – их нужно заслужить как награду . Хорошими поступками, светлыми мыслями, добротой, честностью и бескорыстной помощью людям. Пообещайте волшебнику и, в первую очередь, себе, что станете лучше, чище и добрее.

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