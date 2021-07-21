Как открыть крышку бутылки, если она не открывается: лайфхаки

Руками, плоскогубцами, полотенцем и даже дверьми – как еще можно открыть неподдающуюся бутылку, читайте самые разнообразные способы.

Как открыть крышку бутылки / Фото: Unsplash

Хочется пить, в руках вожделенная бутылка с бесценной жидкостью, а крышка никак не откручивается – знакомая ситуация? Как открыть бутылку и добраться до желанной влаги, читайте наши лайфхаки.

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Обычно открыть пластиковую бутылки не составляет большого труда даже для ребенка. Но иногда система дает сбой – то ли из-за большого напора газа в напитке, то ли из-за какого-то дефекта крышки.

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Как можно открыть крышку бутылки: лайфхаки и секреты

Лайфхак 1. Ткань

Как снять крышку с бутылки / скриншот из YouTube/TIMOXA LIFE

Если рука скользит по бутылке, воспользуйтесь плотной тканью – полотенцем, салфеткой, краем футболки и т.д. Оберните непослушную пробку, плотно зажмите ладонью и прокрутите, пока не сорвете фиксирующее кольцо. Но будьте аккуратны, чтобы не испортить и не растянуть одежду.

Лайфхак 2. Горячая вода

Как снять крышку с бутылки / скриншот из YouTube/TIMOXA LIFE

Непокорную бутылку рекомендуется подержать какое-то время под струей горячей воды. За счет упаковки жидкость в ней еще не успеет нагреться, зато сама пробка под воздействием температуры расширится, и ее будет проще открутить. Поосторожнее, не обожгите пальцы.

Лайфхак 3. Плоскогубцы

Как снять крышку с бутылки / скриншот из YouTube/ЮТЯМБА Реклама

В борьбе за глоток воды вам помогут пассатижи. Ими гораздо удобнее плотно сжать пробку и свернуть с бутылки, чем голыми руками. В роли надежного фиксатора для пробки можно воспользоваться дверью, зажав в дверной коробке бутылку и прокручивая ее.

Лайфхак 4. Нож

Как снять крышку с бутылки / скриншот из YouTube/TIMOXA LIFE

Ножом можно надсечь плотные соединительные полосочки между кольцом и пробкой. Именно этот брак не дает свободно откупорить бутылку.

Лайфхак 5. Самый хитрый способ

Как снять крышку с бутылки / скриншот из YouTube/ЮТЯМБА

Просто оглянитесь вокруг и попросите кого-то более сильного. Ребенку поможет папа, слабой девушке – коллега на работе или попутчик в вагоне. Добрые люди есть везде, просто не бойтесь озвучивать им свои потребности и просьбы.

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