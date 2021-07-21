Як відкрити кришку пляшки, якщо вона не відкривається: лайфхаки

Як відкрити кришку пляшки / Фото: Unsplash
Хочеться пити, в руках жадана пляшка з безцінною рідиною, а кришка ніяк не відкручується – знайома ситуація? Як відкрити пляшку і дістатися бажаної вологи, читайте наші лайфхаки.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.
Зазвичай відкрити пластикову пляшки не становить великих труднощів навіть для дитини. Але іноді система дає збій – чи то через великий напор газу в напої, то чи через якийсь дефект кришки.
Читайте також: Як довше зберегти продукти холодними на пляжі: доступні лайфхаки
Як можна відкрити кришку пляшки: лайфхаки і секрети
- Лайфхак 1. Тканина
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Якщо рука ковзає по пляшці, скористайтеся щільною тканиною – рушником, серветкою, краєм футболки тощо. Оберніть неслухняну пробку, щільно затисніть долонею і прокрутіть, поки не зірвете фіксуче кільце. Але будьте обережні, щоб не зіпсувати і не розтягнути одяг.
- Лайфхак 2. Гаряча вода
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Непокірну пляшку рекомендується потримати якийсь час під струменем гарячої води. За рахунок упаковки рідина в ній ще не встигне нагрітися, зате сама пробка під впливом температури розшириться, і її буде простіше відкрутити. Обережніше, не обпечіть пальці.
- Лайфхак 3. Плоскогубці
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА
У боротьбі за ковток води вам допоможуть пасатижі. Ними набагато зручніше щільно стиснути пробку і згорнути з пляшки, ніж голими руками. У ролі надійного фіксатора для пробки можна скористатися дверима, затиснувши в дверній коробці пляшку і прокручуючи її.
- Лайфхак 4. Ніж
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Ножем можна надсікти щільні сполучні смужки між кільцем і пробкою. Саме цей брак не дає вільно відкрити пляшку.
- Лайфхак 5. Найхитріший спосіб
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА
Просто озирніться навколо і попросіть когось сильнішого за вас. Дитині допоможе тато, слабкій дівчині – колега на роботі або попутник у вагоні. Добрі люди є скрізь, просто не бійтеся озвучувати їм свої потреби і прохання.
Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:
Раніше ми ділилися корисними лайфхаками, як врятуватися від комах.