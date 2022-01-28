Как можно узнать страну по цвету паспорта / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Заядлые туристы и путешественники, проходя паспортный контроль, наверняка обратили внимание, что у граждан разных стран отличаются цвета главного документа, удостоверяющего личность . Как определить, из какой страны перед вами человек? Прочитайте нашу статью и посмотрите на его паспорт.

В современном паспорте может содержаться биометрическая и другая важная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер документа, данные о детях, сведения о визах, фотография, отпечатки пальцев и т.д.

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Чаще всего выбор цвета паспорта у разных государств обусловлен особенностями географии, истории, политики и религии. Нет четкого разграничения по всем странам, но базовых цветов обложки насчитывается четыре: красный, синий, зеленый и черный.

Как по цвету паспорта определить страну: лайфхаки

Красный паспорт

Как по цвету паспорта определить страну / Фото: pixabay

Красный или бордовый оттенок документа свидетельствует о том, что перед вами с большой вероятностью гражданин европейской страны. Кроме того, бордовые паспорта закреплены за некоторыми странами Латинской Америки – Перу, Эквадором, Боливией, Колумбией. Считается, что российский паспорт получил свой цвет в наследство от СССР.

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Синий паспорт

Как по цвету паспорта определить страну / Фото: pixabay

Синие и голубые оттенки паспорта говорят о принадлежности граждан к США, странам Карибского региона, Южной Америки – Бразилии, Аргентине, Уругвае и Парагвае. А вот синий цвет украинского паспорта ассоциируется с национальным флагом.

Зеленый паспорт

Как по цвету паспорта определить страну / Фото: unsplash

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Паспортами зеленого цвета владеют жители большинства мусульманских стран – Саудовская Аравия, Марокко, Пакистан, объясняя это тем, что именно зеленый цвет был любимым у пророка Мухаммеда. Также документы зеленого цвета у граждан многих африканских государств, что говорит о принадлежности к Экономическому сообществу стран Западной Африки: Буркина-Фасо, Берега Слоновой кости, Нигерии, Сенегала, Республики Нигер.

Черный паспорт

Как по цвету паспорта определить страну / Фото: pixabay

Черный цвет выбрали себе Новая Зеландия и многие африканские страны: Ботсвана, Замбия, Ангола, Бурунди, Малави, Габон и другие. Также этот цвет документа у граждан Индии, Таджикистана, Хорватии, Мексики, Ирака.

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